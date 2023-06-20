鴻海電動車夥伴Fisker搶佔中國市場 首座交付中心落腳上海

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克來華後，鴻海集團 (2317-TW) 電動車夥伴 Fisker(FSR-US) 創辦人 Henrik Fisker 也低調訪問上海，計劃今年在中國設立首座交付中心，並於明年第 1 季開始交付旗下首款量產車型 Fisker Ocean SUV。

據《第一財經》報導，Henrik Fisker 和公司高層主管一行在 6 月上旬訪問中國，並拜會臨港集團，就未來展開汽車產業合作進行座談交流。

「 Fisker 首個交付中心預計會開在上海。在渠道模式方面， Fisker 在歐洲和美國採用的是直銷模式，但在中國市場的銷售模式暫時還不便置評。」 Fisker 中國董事會成員 Daniel Foa 說。

Foa 說， Fisker 之所以選擇進軍中國市場，是基於三個方面的考慮。首先，中國電動車市場空間很大；其次，中國汽車市場出現高檔及輕奢車型成長速度比普通車型快的趨勢，Fisker 的定位與之相契合；最後，中國用戶一直對傳統國際汽車品牌有較高接受度，政府政策和消費者行為都迅速轉向電動化，由此產生國際電動車品牌搶佔傳統品牌燃油車市佔率的機會。

Fisker 宣布，計劃於 2023 年在中國開設首座交付中心，並於 2024 年第 1 季開始交付旗下首款量產車型 Fisker Ocean SUV。

菲斯科進軍中國市場，無疑是想要複製特斯拉在中國市場的成功經驗。

特斯拉正式入華的時間是 2012 年 4 月，但在此後近七年內，都只能在中國銷售進口車。2019 年 1 月，位於上海臨港的特斯拉「超級工廠」正式開工。2020 年是特斯拉交付國產車型的第一個完整年份，這一年，特斯拉在中國大賣 14.8 萬輛電動車，佔特斯拉全球銷量的比重接近三成。特斯拉如今的成功，離不開中國市場。

和特斯拉一樣，Fisker 也有在中國生產電動車的計畫。Henrik Fisker 說：「我相信我們最快明年就能在中國投產，產能預估 7.5 萬輛。」

近來美國造車新勢力「排隊」入華，除了 Fisker 以外，美國另一家新勢力車廠 Lucid 也計劃進軍中國車市，不僅會展開進口車銷售業務，也考慮在中國本土生產車輛。

值得注意的是，如今中國新能源車市場已經與當初特斯拉入華時截然不同，市場競爭更加激烈，殘酷價格戰開打。Fisker、Lucid 等美國造車新勢力選擇在此時入華，面臨的競爭不僅來自「同門」特斯拉，還包括中國眾多造車新勢力，以及已在集中發力的傳統本土車廠。