鉅亨美股雷達：美股科技巨頭財報登場 美債殖利率再突破5%

美股重要看點：

本週市場關注科技巨頭財報。美國 10 年期公債殖利率來到 5.012%。美股期貨週一 (23 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.62%，標普 500 期貨跌 0.68%，那斯達克 100 期貨跌 0.81%。

有着「全球資產定價之錨」之稱的十年期美債殖利率，近日盤中首次突破 5% 的重要關口，創下 2007 年以來最高。值得注意的是，強勁的經濟仍在推高美債殖利率，不少機構認為今年或看不到美債殖利率明顯回落的訊號。

美債殖利率飆升的結果，已很快反映在市場上。標普 500 指數從年內高點下跌了約 7%，因爲美國政府債券提供的固定收益吸引投資者遠離股市。

道明證券美國利率策略主管 Gennadiy Goldberg 說：「投資人必須非常認真檢視風險資產。我們處在較高利率環境的時間愈久，就愈有可能看到某件事物被破壞。」

華爾街本週企業財報持續，最受關注的無疑是微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US) 與 Meta(META-US) 等科技巨頭與重量級企業，都將發布季度財報。經濟數據聚焦美國第二季 GDP 初估值及個人消費支出 (PCE) 價格指數。

Wedbush 分析師 Dan Ives 在一份報告中表示，隨著 Alphabet 和 Meta 即將發布第三季財報，他預期兩家公司將自數位廣告業績成長中受益。Ives 重申了對 Alphabet 和 Meta 股票的「跑贏大盤」的評級，他指出，即使面臨總體經濟環境不確定性， 2023 年下半年數位廣告的前景也仍是「正向」的。

華爾街知名美股空頭、摩根士丹利首席美股策略師 Michael Wilson 表示，由於面臨企業獲利預期下調和聯準會收緊政策等多種風險，美股年底上漲的可能性正在減弱。

Wilson 表示，如果看到標準普爾 500 指數進一步下跌，他也不會感到驚訝，因為企業如今對第四季和 2024 年的獲利預期可能過高。

Wilson 表示，綜合考量獲利、估值和政策前景，標普 500 指數恐怕很難回到 4,300 至 4,400 點上方。該策略師的年底目標為 3,900 點，比目前水準低仍有 8% 的下跌空間。

在以色列擴大攻擊加薩走廊之際，白宮周日（22 日）表示，美國總統拜登與英國、法國、德國、義大利及加拿大領袖通話，討論以巴戰爭。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 9 月芝加哥 Fed 全國活動指數，前值 - 0.16

重要個股動態：

無