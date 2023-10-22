〈台股風向球〉台美大廠超級財報周 選股不選市為主流

受到以巴衝突、美股走弱以及新台幣持續偏弱衝擊，台股加權指數上周大跌 341.85 點，周線終結連 3 紅，由於國際情勢不穩，美股周五續弱，台廠重量財報陸續公告，再加上美股超級財報周進行中，台股交易員預料，本周大盤先以盤代跌應對國際局勢變化，選股不選市仍是短線主流。

外資上周在集中市場再度由買轉賣，合計賣超 493 億元，投信呈現連 12 買，惟買超縮至 40.7 億元，而自營商又賣超 174 億元，也進一步造成內資出貨壓力。

從金額來看，外資賣超台達電 (2408-TW) 最多達 32.6 億元，台泥 (1101-TW)26.4 億元，裕隆 (2201-TW)24 億元，長榮航 (2618-TW) 和鴻海 (2317-TW) 均逾 20 億元，元大台灣 50(0050-TW)、奇鋐 (3017-TW)、台光電 (2383-TW) 和廣達 (2382-TW) 均超過 16 億元。

而外資買超以緯創 (3231-TW) 和台積電 (2330-TW) 最多，均在 40 億元上下，聯電 (2303-TW)36 億元，光寶科 (2301-TW)、健鼎 (3044-TW)、日月光投控 (3711-TW) 和群聯在 11 億元上，顯示外資對半導體、部分 AI 族群仍有意趁市場氣氛整理之際先行承接，不至於太悲觀。

法人指出，由於市場憂心中東衝突擴大，地緣政治的利空壓力短線難解，難以期待大盤整齊上攻的行情。

在台積電法說報喜後，本周多場重要法說緊接著登場，包括智原 (3035-TW)、旺宏 (2337-TW)、聯電、立積 (4968-TW)、穩懋 (3105-TW)、聯發科 (2454-TW) 等。

同時，美股財報則有 25 日德州儀器、Alphabet，26 日 Meta、福特，27 日 Intel、亞馬遜等財報將公布。

永豐投顧表示，從技術指標日 KD 和周 KD 型態來看，皆已下彎，型態上僅能守勢，不利上攻。

而值得留意的是，資金並未因戰事而流往美國公債避險，相反的在聯準會每月執行 600 億美元公債縮表計畫下，10 月 19 日十年債殖利率飆升至 4.98%，使股市承壓，除非企業成長出現明顯大幅好轉跡象，否則股市仍為溫水煮青蛙模式。