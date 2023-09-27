Q3交車成績將放榜 貝爾德：Rivian將成贏家

隨著第三季即將結束，Rivian Automotive (RIVN-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 都將公布交付成績，一位分析師認為，至少以相對預期的表現來說，Rivian 將是第三季贏家。

貝爾德分析師 Ben Kallo 周二 (26 日) 將 Rivian 股票列為「新選擇」，交付成績是其原因。「由於需求疲軟的第三方報告引起市場擔憂，令近期股價走跌，但我們相信隨著產量的改善，潛在需求仍然強勁。我們將第三季交付量視為近期催化劑，且隨著供應鏈改善和內部零件的使用，Rivan 持續實現成本效益，市場對其信心也可望改善。」

根據 FactSet，Rivian 股價過去幾日走跌，係因市場對其第三季交付量的共識自約莫 15000 輛降至 14000 輛。

Kallo 認為第三季交付量將是漂亮一擊，卻沒有預估具體數量。Rivian 第二季交付 12640 輛，產生約莫 11 億美元銷售額，Kallo 預定第三季銷售額為 15 億美元。

他給予 Rivian 股票等同「買進」評級，其目標價為 30 美元，Rivian 周二股價上漲 5.35%，收每股 22.26 美元，意味目標價隱含約 35% 漲幅。

Kallo 認為，特斯拉的交付成績不會這麼亮眼，因為「工廠按計畫停工，以及有關需求的問題導致第三季度交付的混亂。」他估計特斯拉第三季交付 439200 輛。 據 FactSet，華爾街共識預期為 462000 輛，意味有約莫 23000 輛的落差，且先前華爾街共識還約莫 473000 輛，意味短短數周就遭下修。

根據 FactSet，第三季的最高和最低估計值之間的差異約為 7 萬輛，該差距是第二季高低值差距的 2 倍。Future Fund Active ETF 共同創辦人 Gary Black 說，這樣的差距是他記憶中最寬的一次，這「絕對是在折磨股票。」

特斯拉股價過去 5 日約下跌超過 8% 。Black 認為，特斯拉交付量下降主因來自供應面，且目前新版 Modle 3 在中國和歐洲市場的出貨量還不算大，「第四季將會在 50 萬輛以上」。

Kallo 對更新版 Model 3 抱持樂觀看法，這也是他給予特斯拉股票等同「買進」評級和目標價 300 美元的一大理由，但對他來說，目前這並非「新選擇」。

特斯拉周二下跌 1.16%，收每股 244.12 美元。