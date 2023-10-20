〈美股早盤〉投資人擔憂美債與中東情勢 主要指數走跌

隨著交易員的焦點仍在美債殖利率，以及遠在中東的動盪。美股周五 (20 日) 早盤主要指數下跌，道瓊指數下跌 0.07%，標普 500 指數下跌 0.12%，那斯達克指數下跌 0.26%，費半下跌 1.24%。

基準 10 年期美債殖利率在美東時間周五下午 5 點左右觸及 5.001%，為 2007 年 7 月 20 日以來首次突破 5%，當時為 5.029%，周四 10 年期美債殖利率衝高回落，收在 4.939%。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 周四表示，通膨仍然過高，可能需要較低的經濟成長才能降低通膨，隨後股市震盪。鮑爾也表示，他認為現在利率並不太高。

他補充說：「雖然道路可能會崎嶇不平，並且需要一些時間，但我和我的同事們團結一致，致力於將通膨率持續降至 2%。」

儘管鮑爾在演講中沒有承諾利率的前進方向，但市場似乎認為央行將在 11 月跳過升息。根據 CME FedWatch 工具，聯邦基金期貨定價預計 11 月會議結束時維持利率不變的可能性接近 99%。

與此同時，市場也聚焦中東局勢，投資人對此仍感不安，而使黃金、原油走高。

五角大廈表示，伊拉克和敘利亞的無人機攻擊增加。一艘美國驅逐艦也擊落了葉門胡塞武裝向以色列發射的巡弋飛彈和無人機。

截至台北時間周五 21 時許：

道瓊指數下跌 22.0 點或 0.06%，暫報 33392.17 點

那斯達克下跌 34.84 點或 0.26%，暫報 13186.18 點

標普 500 下跌 5.10 點或 0.12%，暫報 4272.90 點

費半下跌 42.49 點或 1.24%，暫報 3370.96 點

台積電 ADR 上漲 0.37% 至每股 93.25 美元

十年期美債殖利率下降 1 個基點，至 4.98%

紐約輕原油上漲 1.12%，至每桶 90.37 美元

布蘭特原油上漲 1.02%，至每桶 93.32 美元

黃金上漲 0.19%，至每盎司 1978.13 美元

美元指數下跌 0.03%，至 106.22

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 1.71%，至 216.35 美元

特斯拉公布上季業績未達預期後，RBC 首席全球汽車分析師 Tom Narayan 談到讓特斯拉從生產電動車，轉向為其他原始設備製造商供貨的可能性，他認為，這對該公司來說可能是更有利可圖的策略。

此外，特斯拉在加拿大將所有版本 Model Y 的價格下調了 2000 加幣。後驅版價格降至 57,990 加元，長程版降至 67,990 加元，性能版降至 7,4,290 加元。這是迄今為止 Model Y 在加拿大的最低價。

AT&T (T-US) 上漲 1.11%，至 15.43 美元

AT&T 銷售獲提振，部分原因來自季末蘋果加持。執行長 John Stankey 表示，9 月的 iPhone 預訂量呈現多年來最強勁的力道。

9 月中旬，AT&T 將蘋果新款 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 上架，並提供高達 1000 美元的以舊換新優惠，意味著如果買家承諾採用特定資費方案，就可以幾乎免費購得這兩款新手機。

美國運通 (AXP-US) 下跌 1.46%，至 147.44 美元

信用卡巨頭美國運通周五公布的第 3 季獲利超出預期，得益於富裕客戶擺脫對經濟衰退擔憂的穩定支出。

美國運通主要客戶群是高收入族，在很大程度上能夠減輕通貨膨脹和聯準會升息的影響。升息使得借貸成本高昂，並限制可自由支配的支出。

每日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Evercore ISI 資深總經理伊曼紐 (Julian Emanuel) 曾認為，獲利可能是股市走高的催化劑之一。但債券殖利率進一步走高，中東衝突加劇，共和黨仍未決定眾議院議長人選。伊曼紐在給客戶的最新報告中寫道：「轉向防禦策略正變得十分必要。」

道明證券美國利率策略主管 Gennadiy Goldberg 說：「投資人必須非常認真檢視風險資產。我們處在較高利率環境的時間愈久，就愈有可能看到某件事物被破壞。」

黑石集團總裁 Jonathan Gray 表示，美國消費者即將感受到債券殖利率飆升所帶來的痛苦。Gray 在接受採訪時表示，當 30 年期抵押貸款和汽車貸款的成本高達 8% 時，消費者行為就會受到影響。如今的經濟成長一直非常有彈性，但如果維持政策緊縮並持續這麼久，必然會導致經濟放緩。