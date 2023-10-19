馬斯克一番話帶崩電動車股 特斯拉早盤跌近10%

特斯拉執行長馬斯克在公布第三季財報的電話會議上警告，高利率可能會削弱電動車需求，此番言論帶崩周四 (19 日) 美國電動車股。其中一些分析師還質疑特斯拉能否保持多年來使其有別於其他競爭對手的高速營運成長。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 周四早盤股價挫跌 9.73%，每股暫報 219.07 美元，市值料蒸發近 500 億美元。如果股價維持在這一水準，將收在今年第二季業績公布次日以來的新低。

特斯拉股價在今年幾乎漲近一倍，原因是投資人樂觀認為，該公司將在不確定的經濟環境下比競爭對手表現更好，並從其自動駕駛努力中獲得長期提振。該股 12 個月預期本益比約為 59 倍，而福特和通用汽車的預期本益比分別為 6.3 倍和 4.2 倍。

與此同時，其他電動車股也不好過，Rivian(RIVN-US)、Lucid(LCID-US) 周四早盤股價跌近 4%，Fisker(FSR-US) 股價跌逾 5%；努力轉型的老牌汽車製造商福特汽車公司 (F-US) 跌幅從開盤的逾 1% 收窄至近 0.4%，通用汽車公司 (GM-US) 股價翻紅上漲逾 1%。

分析指出，馬斯克去年曾表示自己的公司「抗衰退」(recession-resilient)，然而這次立場卻轉了個髮夾彎。儘管特斯拉祭出大幅降價策略，但這家電動汽車製造商周三的營收表現仍不佳，與市場評估的落差為 3 年來最大。

市場預估特斯拉本季 (第四季) 將大打降價牌，以實現 180 萬輛的年度交付目標，儘管該公司 7 至 9 月份的毛利率自去年同期的 25.1% 降至 17.9%。

Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 說：「我們仍然認為特斯拉是一家汽車公司，汽車行業的競爭性質將使任何參與者都難以擁有持續獲利的優勢。」根據 LSEG 的數據，總體而言有 10 位分析師下調該股的目標價，將預期中值推至每股 260 美元。

Roth Capital 資深研究分析師 Craig Irwin 表示：「目前的電動車市場估值似乎建立在一個似是而非的假設之上，即到 2025 年推出的數百款電動汽車都將是失敗的。」