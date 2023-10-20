鉅亨美股雷達：市場持續關注利率前景 英特爾表態不參加網路峰會

美股重要看點：

市場消化聯準會 (Fed) 主席鮑爾談話。美國 10 年期公債殖利率來到 4.941%。美股期貨週五 (20 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.24%，標普 500 期貨跌 0.26%，那斯達克 100 期貨跌 0.34%。

Fed 主席鮑爾周四 (19 日) 表示，Fed 在考慮政策路徑時「謹慎行事」，如果決策者看到經濟成長有進一步反彈跡象，就準備再次升息。

值得注意的是，鮑爾指出，在長期公債殖利率攀升的推動下金融環境正在收緊，並且表示「金融還經的持續變化可能對貨幣政策路徑產生影響」。

分析認為，鮑爾的言論可能證實 FOMC 將在 10 月 31 日至 11 月 1 日的貨幣政策會議上連續第二次維持利率穩定的預期。此舉將是 Fed 自 19 個月來連番升息舉措中首次的連續暫停升息。

Fed 官員將政策利率維持在 5.25% 至 5.5% 的區間不變，但其預測顯示 19 名官員中有 12 人希望今年在升息一次。對此，鮑爾周四談話謹慎且並未排除進一步升息的可能性。

今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 有投票權的達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 表示，近期的經濟數據和借貸成本上升，給予央行更多時間，來決定貨幣政策的下一步該採取何種行動。

蘿根表示：「重點在於維持物價穩定，以及需要採取哪些進一步措施，才能達成我們的任務。」在被問到有關 Fed 何時可能開始降息時，蘿根稱目前沒有考慮這個部分。

對 Fed 將保持高利率，以及對美國財政的擔憂加深，都促使美債殖利率近期攀高。規模 25 兆美元的美國公債市場是全球金融體系的基石，因此，殖利率飆升將帶來廣泛的影響。標普 500 指數今年已自高點下跌 7%，抵押貸款利率則攀升到逾 20 年高點，並打壓房價。

道明證券美國利率策略主管 Gennadiy Goldberg 說：「投資人必須非常認真檢視風險資產。我們處在較高利率環境的時間愈久，就愈有可能看到某件事物被破壞。」

5% 被視為 10 年期美債殖利率的重要關卡，這通常代表持有公債比起股票更吸引人，因為投資人和交易員會考慮到公司經商成本提高，而對未來收益價值打折。

以巴衝突持續，雙方死亡人數已經超過 5,200 人，中國國家主席習近平周四首度闡明立場，呼籲雙方儘快停火止戰，挺巴勒斯坦民眾也闖進美國國會大廈，力促以色列停止攻擊加薩。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

AT&T 銷售獲提振，部分原因來自季末蘋果加持。執行長 John Stankey 表示，9 月的 iPhone 預訂量呈現多年來最強勁的力道。

9 月中旬，AT&T 將蘋果新款 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 上架，並提供高達 1000 美元的以舊換新優惠，意味著如果買家承諾採用特定資費方案，就可以幾乎免費購得這兩款新手機。

T 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

彭博周四 (19 日) 報導，英特爾 (INTC-US) 將加入一些科技業行列，退出歐洲最大的「網路峰會」(Web Summit)，此前該峰會創辦人兼執行長柯茲葛瑞夫 (Paddy Cosgrave) 譴責西方國家對以色列的支持。該會將於 11 月在葡萄牙里斯本舉行。

英特爾周四證實將退出網路峰會，其代表拒絕對此事進一步置評。該公司長期在以色列展開業務。

INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

特斯拉 (TSLA-US) 今年屢次調降售價，顯示客戶不再願意以高價購買其電動車，這令華爾街拋出一個關鍵問題：特斯拉當前的高股價合理嗎？

周三 (18 日) 公布最新業績後，特斯拉的股價表現解釋了一切。該股周四 (19 日) 收盤重挫 9.30%，報每股 220.11 美元，市值蒸發逾 700 億美元。