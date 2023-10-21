蘋果創去年1月以來最長連跌紀錄 iPhone需求疑慮是主因

蘋果 (AAPL-US) 周五 (21 日) 收盤下跌近 1.5%，連續六個交易日收黑，創下 2022 年 1 月以來最長連跌紀錄。巴隆周刊 (Barron’s) 指出本周拖累蘋果的幾個因素，其中一項是對全球 iPhone 需求的擔憂。

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 周五發布報告稱，目前對 iPhone 15 各機型的需求好壞不一。相較於一年前，多數地區對 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的需求保持穩定，但低階款 iPhone 15 的交貨時間卻在本周大幅縮減。

Daryanani 給予蘋果股價「優於大盤」(Outperform) 的評等，目前價為 210 美元。

瑞銀 (UBS) 分析師 David Vogt 周二 (17 日) 援引數據指出，IPhone 15 Pro 機款的等待時間，與去年相比平均減少五天。該數據是由瑞銀研究機構 UBS Evidence Lab 追蹤 30 個國家 / 地區的交貨情況所得出。

Vogt 表示，雖然中國假期和雙 11 購物季的到來，可望為智慧手機需求帶來催化效應，考量到大環境以及華為 Mate 60 在中國的競爭格局，iPhone 的成長空間恐將受限。

iPhone 的銷量對蘋果來說至關重要。2022 年蘋果總營收達到 3943 億美元，其中光是 iPhone 就貢獻了 2055 億美元。不過，截至 7 月 1 日的 Q3，iPhone 銷售收入卻較去年同期下滑 4%，蘋果將原因歸咎於外匯因素與不公平的經濟環境。

美國公債殖利率上升，也打擊科技公司在內等成長股，壓低未來幾年預期收益的折現值。10 年期美債殖利率本周稍晚升至近 5%，7 月至今已漲了 1.2 個百分點。

針對上述報導，蘋果未立即回應置評請求。該公司定於 11 月 2 日公布會計年度第四季財報。