量大強漲股整理】美國限制輝達A800和H800晶片銷售中國，【受害股】及【超跌股】有哪些?

美股四大指數震盪後近乎持平，美國宣布擴大對中國出口晶片管制，台股今日受連帶衝擊，終場下跌 201.64 點，成交量 3484.23 億元

看一下三大法人: 外資賣超 83.51 億元，呈現連 4 賣；自營商同步提款 77.4 億元，為連 4 賣；投信賣超 29.01 億元，為連 2 賣；三大法人合計賣超 189.92 億元。

今日台股最主要還是受到消息面的影響開低走低，雖然台股破線，但守住 16400 大關；輝達被美國限制 A800 和 H800 晶片銷售，衝擊輝達股價下跌 4.68%，AI 概念股走弱，(3231-TW) 緯創，(2382-TW) 廣達、(2376-W) 技嘉

都呈現回檔，(2317-TW) 鴻海科技日今日登場，輝達與鴻海合作應以伺服器為主，而鴻海正強力發展電動車，後勢依舊看好! 今日適逢台股結算日，外資的選擇權部位整體籌碼偏空，所以壓低結算，不過官股進場三日，合計約 60 億元；市場上屏息以待，周四 (2330-TW) 台積電法說會；先前金管會主委黃天牧，特別強調看好【台股具有韌性，投資人需要具備信心，就可攀過這道牆】；台股目前受 AI 利空消息發酵、以巴衝擊等負面因素，影響而回檔，但整體而言，短線利空反應，逐步消化利空，選舉行情正式啟動下，走勢不看淡，盤整後 11、12 月向上機會大，操作上選股重於選市。

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這兩年年美國對中國禁令已經發生了很多次

台廠肯定會出現【受害股】與【超跌股】；

那些股票是受害股及超跌股?

都在影片中分享喔!

今日影音 https://youtu.be/zif5Faf6MWA

10/18 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(1324-TW) 地球

(3041-TW) 揚智

(2816-TW) 旺旺保

(1473-TW) 台南

(8429-TW) 金麗 - KY

(2369-TW) 菱生

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(1227-TW) 佳格

(1590-TW) 亞德客

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【上櫃量大上漲股】

(1799-TW) 易威

(6276-TW) 安鈦克

(6113-TW) 亞矽

(6530-TW) 創威

(4908-TW) 前鼎

(6229-TW) 研通

(8093-TW) 保銳

(6129-TW) 普誠

(4966-TW) 譜瑞 - KY

(5425-TW) 台半

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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