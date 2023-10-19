泰合生技完成2.3億元募資 抗血栓新藥明年Q1完成三期臨床

泰合生技近期完成 2.3 億元募資，預計明年中旬登錄興櫃，董事長李世仁表示，旗下抗血栓口溶膜新劑型新藥，預計明年第一季完成三期臨床試驗，最快 2025 年取證、2026 年展開銷售；未來規劃自行建置廠區生產口溶膜相關產品。

泰合聚焦開發口溶膜、口頰溶膜與貼片等特殊劑型產品，李世仁說，口溶膜與口頰溶膜是透過黏膜進行給藥，不會經過食道，具有容易攜帶、不用喝水等優勢，其中，口溶膜劑型全球藥廠不到 10 家、口頰溶膜目前也只有兩張藥證。

產品開發方面，泰合抗血栓口溶膜新劑型新藥是將原廠抗血栓錠劑 Eliquis 進行改良，今年初在美國完成一期臨床試驗後，年底前啟動三期臨床，將收案 54 人，明年第一季有望完成臨床後、同年底申請藥證。

據統計，2020 年全球十大藥品中，抗血栓藥品 Eliquis 與 Xarelto 分居第三名與第十名，合併營收超過 200 億美元。其中，Eliquis 2022 年銷售量達 189 億美元，年增 26.7%。

李世仁表示，目前全球口溶膜、口頰溶膜與貼片等劑型的代工廠非常少，而公司掌握最關鍵的前端製程技術，目前正在透過任何形式建置新廠，如租賃廠房、自行興建等，目標明年確定新廠位置、後年開始動工。