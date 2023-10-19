普丁與習近平單獨會談 大聊兩小時 討論「機密問題」

在各界高度關注「習普會」之際，俄羅斯總統普丁周三（18 日）表示，他與中國國家主席習近平會面，面對面喝茶交談一個半小時到兩個小時，討論了「機密問題」。

據《俄羅斯衛星通訊社》報導，普丁說：「我們舉行了一次小範圍午餐會，雙方外交部長和助手都出席，然後習近平邀請我們單獨會談，我們面對面交談，確實就是這樣，就是喝茶，我們交談，可能是一個半小時，也許兩個小時」。

普丁進一步表示：「我們面對面討論了一些非常機密的問題，這是談話中『非常富有成效和內容豐富』的部分」。

普丁祝賀第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇圓滿成功，並表示習近平 10 年前提出的「一帶一路」倡議取得巨大成功，已經成為世界公認的重要國際公共產品。

另據《央視新聞》報導，習近平指出，普丁連續三次出席「一帶一路」國際合作高峰論壇，體現了俄方對「一帶一路」倡議的支持。俄羅斯是中國推動「一帶一路」國際合作的重要夥伴。中俄東線天然氣管線等重大基礎設施營運，為兩國人民帶來了實打實的好處。

習近平並說，發展永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的中俄關係，不是權宜之策，而是長久之計。明年是中俄建交 75 周年。中方願與俄方一道，準確把握歷史大勢，立足兩國人民根本利益，不斷充實雙方合作的時代內涵。

紐約 Asia Society 資深研究員 Philipp Ivanov 表示，儘管莫斯科了解自身困境，但在俄國經濟更加依賴中國的情況下，俄羅​​斯的選擇有限。Ivanov 說，中國在俄羅斯的投資仍然小得不成比例，中國企業對政治風險、二次制裁、腐敗及俄國市場的不可預測性保持警惕。