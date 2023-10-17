凱投宏觀：美放寬對委內瑞拉石油制裁 短期對油市影響不大

凱投宏觀 (Capital Economics) 經濟學家周一 (16 日) 表示，若美國放寬對委內瑞拉石油的出口制裁，將導致更多原油流入市場，但對委內瑞拉來說，增產的漫長之路恐怕才正要展開，短期內可能不會對全球油市產生太大影響。

《華盛頓郵報》(Washington Post) 周一引述兩位知情人士說法稱，拜登政府和委內瑞拉總統馬杜羅 (Nicolás Maduro) 已同意一項協議，放寬對委內瑞拉石油工業的制裁。作為交換條件，委內瑞拉將於明年舉行公平競爭且受國際監督的選舉。

報導指出，上述協議能否順利通過，取決於馬杜羅政府和反對派周二 (17 日) 在巴貝多 (Barbados) 舉行的會議。

凱投宏觀經濟學家 William Jackson 和 Caroline Bain 表示，美國的制裁絕對是導致委內瑞拉石油產量下滑的其中一項原因。2019 年川普政府加大制裁力道後，委內瑞拉石油日產量從 2020 年的超過 100 萬桶降至不到 40 萬桶，一旦解除限制，則該國石油產量可能還存在上升空間。

不過，Jackson 和 Bain 表示，制裁只能用來部分解釋委內瑞拉石油產業的消亡，自 2005 年達到 350 萬桶 / 日的高峰以來，該國石油產量一直處在衰落狀態。

兩位經濟學家稱，這反映出委內瑞拉石油工業多年來缺乏投資，且流失大量技術熟練的勞動力，傷害了石油生產。想要讓生產回到先前的水準，需要耗費大量投資與時間。

兩人說：「雖然美國放寬制裁，將促使委內瑞拉在中期內提高石油產量，但是否會在短期內對全球石油市場產生重大影響，我們抱持懷疑態度。」

今年全球石油供需出現嚴重赤字，不過，凱投宏觀預估，即使假設委內瑞拉石油產量增加，明年全球石油市場仍將實現良好的平衡。