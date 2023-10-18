〈能源盤後〉市場關注以哈戰爭、美放寬委內瑞拉制裁進展 原油漲跌互現

原油期貨價格周二 (17 日) 收盤漲跌互現，美國基準的 WTI 原油期貨價格持平，但全球基準的 Brent 原油小幅上漲。前一日因委內瑞拉可望獲美放寬原油出口的制裁，原油期貨價格承壓收低。

交易者持續關注以色列 - 加薩戰爭的發展，因該事件將加劇中東地區石油產業風險。

能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格持平，收每桶 86.66 美元。WTI 原油周一收低 1.2%。

12 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 25 美分或 0.3%，收每桶 89.90 美元。

11 月交割的汽油期貨價格上漲 0.5%，收每加侖 2.28 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.9%，收每加侖 3.18 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌 1%，收每百萬 Btu 3.08 美元。

市場驅動力

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 表示，以巴衝突可能會波及該地區的主要石油生產國，因此該衝突的潛在溢出效應帶來不確定性，將繼續給油價帶來上行風險。

原油價格上周飆升，因市場擔心以色列 - 哈馬斯戰爭可能波及伊朗，從而導致美國對伊朗加強制裁，抑制伊朗石油出口，導致全球供應收緊。

基礎設施資本管理公司執行長 Jay Hatfield 表示，如果伊朗捲入衝突，其日產 300 萬桶的石油產量可能面臨風險。中東戰爭也導致油價全面上漲，因為這讓以色列和沙烏地阿拉伯擱置達成和平協議的可能性，該和平協議本可讓沙烏地阿拉伯增產 100 萬桶 / 日。

美國和委內瑞拉預計周二在 Barbados 簽署協議，美國將放寬對委國石油出口的制裁，換取委國明年舉行更公平的總統大選。

Evangelista 表示，放寬制裁的協議「在一定程度上緩解供應方的擔憂，這種擔憂情緒主導了近期的石油交易。」

同時，XM 首席投資分析師 Raffi Boyadjian 認為，全球各國領袖正採取外交行動遏制以巴衝突蔓延中東，目前似乎緩解了投資者的緊張情緒。

美國國務卿 Antony Blinken 日前走訪 6 個阿拉伯國家舉行會談後，16 日重返以色列，試圖協調對抗哈瑪斯的聯合陣線，防止衝突升級，並宣布拜登總統預計周三到訪以色列。