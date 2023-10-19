美股重點新聞摘要2023年10月19日

今日操盤前瞻

Fed 褐皮書

美股財報 (10/18 盤後)：Netflix(NFLX)、特斯拉 (TSLA)、科林研發 (LRCX)

南韓央行利率決策

美國上周失業金數據、9 月成屋銷售

特斯拉降價傷毛利率、馬斯克對 Cybertruck 潑冷水 盤後挫逾 4%

特斯拉 (TSLA-US) 公布第 3 季財報，營收、獲利和毛利率都低於市場預期，加上執行長馬斯克在法說會中對電動皮卡 Cybertruck 潑冷水，表示該款新車在量產 12 至 18 個月後才有機會帶來顯著的正現金流，並強調特斯拉將繼續降價，該股周三 (18 日) 盤後股價劇烈震盪、下挫逾 4%。閱讀全文...

Netflix Q3 獲利高於預期 訂閱人數大增 盤後飆逾 12%

串流影視平台龍頭 Netflix (NFLX-US) 周三 (18 日) 盤後公布第三季財報，因打擊寄生戶的行動以及廣告版訂閱方案雙管齊下，驅動訂閱人數大幅增長，激勵盤後股價漲逾 12%。閱讀全文...

Fed 褐皮書：美國經濟成長穩定或略有放緩 通膨溫和成長

美國聯準會 (Fed) 周三（18 日）公布截至 8 月 28 日至 10 月 6 日 12 個轄區調查的「褐皮書」報告顯示，大多數 Fed 管轄區的經濟活動幾乎或毫無變化，就業市場吃緊持續緩解且物價仍溫和成長，預估短期內經濟成長將略有放緩。閱讀全文...

Fed 理事華勒：談論是否需進一步升息仍為時過早 可以先「靜觀其變」

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周三 (18 日) 表示，在決定是否需要進一步升息之前，央行可以再等等並收集更多經濟數據，觀察美國經濟是繼續走強還是走弱。有分析認為，這是華勒發出的強烈訊號，暗示 Fed 不會在下次會議上升息，但很可能在之後升息。閱讀全文...