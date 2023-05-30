AI運用高速運算需求起 台郡致力高頻傳輸解決方案

蘋果軟板供應鏈台郡 (6269-TW) 今 (30) 日召開股東會，對於 AI 趨勢興起，台郡可提供高頻傳輸解決方案，董事長鄭明智指出，AI 解決運算問題，台郡解決傳輸問題，面對市場對 AI 運用的高速運算需求，台郡近年來專注高頻傳輸解決方案。

台郡指出，台郡持續深耕開發 Neuro Circuit (神經網路) 的 FPC3.0 次世代技術，可為龐大數據運算後提供高速低延遲傳輸整體解決方案。

展望 2023 年，鄭明智指出，2023 年對 台郡將是具挑戰的一年，通貨膨脹及國際金融局勢不穩定帶來的全球經濟衰退疑慮，將影響終端消費市場需求及加速產業淘汰競賽；台郡將以兢兢業業的危機意識，放眼布局危機後的市場商機，提供未來客戶對高頻、多層及薄化的先進設計需求。

台郡 2022 年合併營收 400.7 億元，年增 12.7%；稅後純益 35.2 億元，年增 22.3%，每股純益 10.83 元，將配發每約 5 元現金股利，並將在 6 月 1 日除息交易。

為應對氣候變遷及能源轉型的挑戰，台郡已於 2022 年 9 月為全球首家 PCB 產業正式加入 RE100 會員，承諾於 2040 年實現 100% 使用再生能源目標，藉此驅動台灣再生電力產業的發展與永續未來的實現，同時跟隨碳淨零排放的世界趨勢，以減少氣候變遷造成的衝擊影響。