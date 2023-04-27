〈台郡法說〉今年資本支出規劃降至20-25億元 海外投資先設後段廠

台郡 (6269-TW) 資本支出在 2021 年達 66.02 億元高峰，2022 年爲 56.93 億元，年減 13.8%，財務長熊雅士指出，台郡 2023 年資本支出再度下降到 20-25 億元，其中 70-80% 用於購置設備支出，而 2023 年第一季的實際資本支出爲 5.44 億元。

台郡對在兩岸以外地區的設廠案已在進行中，熊雅士指出，台郡預估配合客戶需求的海外設立新廠案，規劃以設立後段乾製程的組裝爲主，預估將不必投入過多資本支出，且也可透過現有的設備調配運用。

台郡 2023 年第一季營收 80.96 億元中，高頻傳輸應用產品占營收 25-30%，熊雅士說，台郡在 2023 年高頻傳輸產品營收在今年初調高爲 35% 的目標，並未進行更動，同時，在目前的高頻產品也配合客戶需求，開發以高頻傳輸軟板配合 SiP 封裝，將可達成取代部分硬板的效果。而在主要客戶將推出的新世代手機產品上，台郡的高頻傳輸軟板出貨數量也比目前生產的機種多出一片。

台郡 2022 年全年營收 400.7 億元，創新高，毛利率爲 17%，年減 0.8 個百分點，稅後純益爲 35.22 億元，創新高，年增 22.3%，每股純益 10.83 元。擬配發每股 5 元現金股息，將在 6 月 1 日除息交易。

台郡 27 日收盤股價報 96.9 元，較昨日上漲 0.6 元，成交 2842 張。