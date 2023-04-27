〈台郡法說〉Q2營運走淡 下修全年展望爲持平或較去年小幅衰退

台郡 (6269-TW) 今 (27) 日召開法說會，財務長熊雅士會中對於第二季的營運看法保守，估產值將只維持 2022 年同期水準、約 70 億元，等於台郡上半年只能達成約 150 億元營收，較去年同期衰退 10%，因此下修全年營收展望爲較去年的 400.7 億元呈現低個位數百分比的衰退。

台郡 2023 年第一季營收 80.96 億元，毛利率 9.6%，季減 6.5 個百分點，年減 6.3 個百分點，營業利益爲負數，稅後純益 1.01 億元，季減 81.5%，年減 87.1%，每股純益爲 0.31 元。

台郡在 2 月 9 日的法說會中預估今年營收將再較 2022 年 400.7 億元有個位數的成長，主要是高頻無線傳輸產品將在向 AR、VR、車用、NB、平板加速滲透，可望帶動全年營收比重將再增加。但是最終第一季營收只有 80 億元，且預估第二季營收維持於去年同期約 70 億元的水準，全年展望因此同步下修爲較去年的 400.7 億元呈現低個位數百分比的衰退。

展望台郡第二季的營運，熊雅士指出，對獲利影響的有利因素在於手機應用產品爲新世代產品的第四季度生產，效率及良率提高，且 5 月會有新 NB 應用產品的出貨，可望獲得較高毛利率，但不利因素在舊手機應用產品的季度降價及下半年新料號產品準備生產花費的模、治具費用較高；在人工成本上，也因通貨膨脹因素而走高，這些因素都將折損獲利。，