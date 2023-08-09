為提振銷售 Target在全美門市聯手星巴克推路邊取貨服務

目標百貨 (Target)(TGT-US) 希望在全美各地店面的路邊取貨服務中，與星巴克 (SBUX-US) 聯手銷售飲料和食品來提振業績。

這家大型零售商周三 (9 日) 表示，將把這項服務擴大到其 1700 多家設有星巴克咖啡館和路邊取貨服務 Drive Up 的商店，約為其近 2000 個店面中的絕大多數。該公司表示，將於今年夏天開始在整個連鎖店範圍內推廣，並將於 10 月在各店面推出新功能。

Target 已經嘗試了各種方法來提升購物體驗並加深客戶忠誠度，特別是當消費者減少購買非必需品並優先考慮音樂會和外食等體驗支出時。該折扣店的戰略包括開設更多 Ulta Beauty 迷你店、推出路邊退貨服務以及投資加快運輸速度。

Target 與星巴克簽訂了授權協議。 其分店的咖啡師受雇於 Target。

該零售商於秋季開始在部分商店測試星巴克路邊取貨服務。該功能允許購物者在領取雜貨、生日禮物或在線下任何其他路邊取貨訂單時，加訂咖啡飲料或其他星巴克菜單選項。

Target 表示，事實證明它很受歡迎。冰紅糖燕麥奶昔濃縮咖啡、生日蛋糕汽水和冰焦糖瑪奇朵位居最常訂購的商品之首。

Target 的路邊取貨服務 Drive Up 在新冠疫情期間有效推動該公司的電商和銷售成長。從 2020 年 1 月到 2023 年 1 月的財年，該公司的年營收猛增約 310 億美元，成長近 40%。

該公司拒絕透露星巴克在其測試近 250 家門市的銷售額和客流量方面的提升幅度有多大，理由是正處財報之前的緘默期。

然而，Target 指出，路邊取貨帶進更多業務。該公司表示，首次嘗試 Drive Up 的顧客最終在 Target 的消費比以前多出 20% 至 30%。這也解釋何以 Target 要在路邊提貨中添加其他功能和更多物品，包括啤酒和葡萄酒。

但 Target 過去一年裡經歷一段艱難的時期。最近一個財年，由於未售出庫存過剩和降價幅度高於預期，該公司有 3 季獲利未能達到華爾街的預期。

Target 將於下周三 (16 日) 公布第 2 財季業績。該公司 5 月表示，雖然獲利率有所改善，但預計銷售將繼續放緩。

它預測本財年可比銷售額將在低個位數漲跌之間；全年每股獲利將在 7.75 至 8.75 美元之間。

Target 股價今年下跌約 12%，落後於同期標普 500 指數約 17% 的漲幅。該公司股價周二 (8 日) 收於 130.98 美元，下跌約 1%。