今年秋天來得特別早 星巴克等業者提前推出南瓜口味菜單

美國大部分地區目前雖仍樹葉翠綠，氣溫溫暖；但對於許多餐館和零售商來說，秋天已經來了。

萬聖節糖果和南瓜香料拿鐵過去常常等到勞動節之後才首次亮相，在秋季正式開始前幾周迎來秋季的開始。但過去幾年，餐館和零售商甚至更早推出秋季食品和飲料。

Technomic 追蹤 500 家連鎖餐廳和 40 家便利店的數據顯示，與 2019 年相比，2022 年 8 月推出的限時南瓜菜單數量增加了一倍多，達到 86 個。11 月仍然是推出感恩節限時南瓜商品最受歡迎的月份，但 8 月的受歡迎程度也越來越高。

隨著南瓜食品和飲料在整個秋季變得更受歡迎，餐館和零售商的秋季也延長了。2019 年，餐館和便利店推出了 268 種南瓜主題的季節性商品。到 2022 年，這個數字增加了一倍多，達到 559 件。

Cadent Consulting Group 執行合夥人哈里斯 (Ken Harris) 表示，推動這一轉變有三個原因：「這些公司賺錢，東西味道好，而且消費者研究顯示產品突破時間界限。」

由於學校要求提前開學，勞動節已經失去一些季節性指標的地位。無論如何，由於許多家庭都在為 8 月上學做準備，秋天似乎即將來臨。在返校購物季期間順便採購萬聖節糖果，可收一石二鳥之效。

星巴克 (SBUX-US) 聲稱，南瓜主題飲料和食品的興起歸功於 20 年前推出的南瓜香料拿鐵。

這家咖啡連鎖店也首當其衝地感受到消費者的熱情，大舉搶進提前出手的秋季菜單。自 2018 年起，星巴克於 8 月重新推出南瓜香料拿鐵。今年 8 月 24 日推出的秋季菜單與 2021 年時間相同並列，是業界最早推出的菜單。

星巴克發言人史坦 (Erin Stan) 表示：「通常是在 8 月底推出，那時我們的顧客就會主動轉變模式。」

隨著星巴克將秋季銷售提前，它也調整了菜單。2019 年它推出南瓜奶油冷萃咖啡，這是其第二款南瓜飲料。今年，星巴克在菜單中添加了冰南瓜奶油拿鐵。

這兩種飲料都迎合日益流行的冷飲趨勢，無論什麼季節，冷飲都占星巴克所有飲料訂單的四分之三以上。它們也恰好是最適合 8 月下旬溫度的選擇，許多消費者仍在與炎熱作鬥爭。

雖然人們追求星巴克的早秋菜單，但它的一些競爭對手甚至更早進入舞台。Inspire Brands 旗下私營品牌 Dunkin" 於 8 月 16 日發布秋季菜單，比星巴克推出其產品早了 8 天。 Krispy Kreme (DNUT-US) 於 8 月 7 日推出了南瓜香料甜甜圈系列。

IHOP 於 8 月 28 日發布秋季菜單，包括南瓜香料煎餅和南瓜香料冷泡冷萃咖啡，比去年推出的時間晚了 6 天。

IHOP 行銷長唐納休 (Kieran Donahue) 表示：「一般來說，對我們來說，此類活動的時機實際上是根據對消費者的分析。」

這家 Dine Brands (DIN-US) 連鎖店每次重新推出菜單時，通常會售出約 100 萬個南瓜香料煎餅。