加快登機時間 聯航推出新招 讓經濟艙靠窗旅客率先登機

聯合航空 (UAL-US) 表示，從下周開始，將讓經濟艙靠窗乘客優先登機，以加快航班的登機時間。

該航空公司在一份內部備忘錄中表示，將自 10 月 26 日起實施這項被稱為 WILMA 的計畫。日前已針對靠窗、中間和走道座位，在全美 4 個地點和一個樞紐進行測試。聯航表示，事實證明，它最多可以節省兩分鐘的登機時間。

此次登機順序變更將從被列第 4 組的乘客開始。靠窗座位的乘客將優先登機，然後是中間座位的乘客，然後才是靠走道座位的乘客。聯航表示，坐在經濟艙的同行乘客例如家庭成員，將被允許一起登機。

該計畫將在國內航班和部分國際航班上實施。

頭等艙和商務艙的乘客的登機流程不會改變。預見登機團體也沒有變化；這類乘客包括殘疾旅客、無人陪伴的未成年人、現役軍人以及攜帶 2 歲以下兒童旅行的家庭。

聯航周二 (17 日) 報告指出，在假期繁忙的第 3 季實現了 11.4 億美元的營收，但由於航空燃油價格飆升以及以色列與哈馬斯戰爭期間飛往特拉維夫的航班暫停，該航空公司預計今年底前的獲利將下降。

聯合航空表示，第 4 季調整後獲利將在每股 1.5 至 1.8 美元之間，低於華爾街預期的每股 2.09 美元。

聯航預測的獲利高點是假設下個月可恢復特拉維夫航班，而低端預測則假設今年底前這條航線全面停航。哈馬斯武裝分子 10 月 7 日襲擊以色列後不久，聯航和許多其他航空公司就停止了航班。