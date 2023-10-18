光鼎生技加速拓展精準醫療市場 看好未來兩年營運

光鼎生技 (6850-TW) 今 (18) 日召開法說，董事長蔡守冠表示，將在既有營運與業務基礎上，攜手集團子公司加速拓展精準醫療市場，並擴大國際合作，看好未來兩年營運表現。

光鼎今年 6 月買下開啟基因 100% 股權，跨足癌症液態活檢領域、9 月再成立子公司科學基因，並持股 60%，正式進軍基因檢測服務市場，此外也與日商大塚電子簽署合作意向書 (MOU)，攜手搶攻日本超搶攻超高齡社會下的精準健康商機。

蔡守冠進一步表示，開啟基因與科學基因二家子公司都是為強化集團在大健康及精準醫療版圖的布局，由於光鼎有試劑與平台研發能量，可開發精準的檢測工具、開啟基因挾獨特的高階微量游離核酸純化技術，能進行前端的檢體萃取，科學基因則可直接面對消費者，與專業醫生團隊合作提供符合需求的專業檢測，看好未來母子公司聯手可有效實現個人化的精準醫療目標。

蔡守冠指出，為加速轉型升級並擴大營運規模，今年起採取積極型策略，藉由購併與策略合作，除了進一步提升自有品牌市占率，更加快進入基因檢測與臨床診斷市場。

他舉例，以公司旗下最新推出的 Qsep Ultra 來看，該產品為全球第一個整合核酸擴增 (PCR) 與生物片段分析的一站式自動化分析儀，在採樣後可直接上機進行全自動化分析，只需 2 個步驟即可輸出帶有軟體自動判讀的檢測報告。