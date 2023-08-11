光鼎生技Q2毛利率創高 多元結盟合作營運不看淡

光鼎生技 (6850-TW) 隨著海外銷售強勁，推升卡匣耗材出貨同步成長，第二季毛利率 66.32%，創新高，不過因業外與費用增加，獲利較去年下滑，每股純益 0.71 元，預期未來在多元結盟合作下，營運不看淡。

光鼎上半年營收 1.03 億元，年增 16.61%；毛利率 66.32%，年增 1.02 個百分點；營益率 17.65%，年減 6.21 個百分點；稅後純益 1725 萬元，年減 27.39%，每股純益 0.71 元。

公司說明，今年上半年營收、毛利率改寫新高記錄，主要是受惠核心產品 Qsep 系列生物片段分析儀打響品牌知名度，海外市場銷售持續強勁，並帶動耗材 (卡匣) 銷售占比提升。

不過，隨著營運規模擴大，今年進行人才招募及購置新廠進行產線整合，加上投入開發專案檢測試劑，導致上半年相關管理費用與研究發展費用增加，影響獲利表現。

展望未來，光鼎生技表示，透過多元結盟與合作，提供各種應用市場一站式最簡易、快速、精準的基因檢測方案，促使基因檢測能更生活化的應用，並持續拓展自有品牌市占率，且對今年全年展望維持正向樂觀。

產品開發方面，光鼎生技試劑研發團隊積極投入精準健康領域，針對高階健檢可能出現的高風險基因，如 p53、BRCA1、NQO1 等進行相關疾病的基因檢測試劑套組開發，此舉將有助與國外大廠進行策略合作時的項目討論，或將開發出的癌症基因檢測產品直接行銷至國際市場。

此外，為加速進軍基因檢測與臨床診斷市場，卡位精準醫療產業鏈，光鼎生技已買下開啟基因 100% 持股，正式跨足癌症液態活檢領域。