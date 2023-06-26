光鼎併購開啟基因 跨入癌症基因檢測市場

光鼎生技 (6850-TW) 今 (26) 日宣布，以 4800 萬元取得開啟基因 100% 股權，並成為旗下子公司，藉此也正式跨足癌症基因檢測市場，朝向全方位分子檢測解決方案供應商目標更進一步。

開啟基因是一家專注開發高階微量游離核酸純化試劑，以及全自動微量游離核酸純化儀的創新醫材公司。目前推出的 iCATCHER 自動核酸萃取系統，可以從液態檢體中提取極其微量的 ctDNA(循環腫瘤 DNA) 並應用在癌症預測、癌症診斷和癌症追蹤等領域。

光鼎解釋，ctDNA 主要是腫瘤壞死、凋亡或分泌到血液中的 DNA 碎片，屬於一種特徵性的生物標記，在血液中通常含量極低，但許多文獻證實，利用高通量測序來測定人體血液、尿液或唾液中的腫瘤細胞或游離的 DNA 片段，可以做為癌症檢測與高頻率監控的工具，也統稱為「液態活檢」技術。

相較傳統的病理切片，必須透過侵入性方式取得部分癌組織後才能進行判斷，液態活檢只需要病患的體液作為檢體，可免於開刀的痛苦與風險，因此具有極高的潛在開發價值。

光鼎表示，隨著 NGS 技術進步，以液態活檢代替實體腫瘤切片，是近年癌症臨床應用的熱門趨勢。透過此次併購，雙方資源與技術得以有效整合，光鼎生技旗下的 Qsep 系列平台，憑藉高靈敏度特性，可做為 ctDNA 分析的最佳利器，未來搭配開啟基因的 iCATCHER 萃取儀，將提供新一代全方位癌症基因檢測、監控與預防之用，實現個人化的精準醫療。

根據市調機構 Precedence Research 報告指出，2020 年全球液態活檢市場約為 71 億美元，由於每年新增的病患數持續成長，推升全球液態活檢市場年複合成長率達 14%，預估 2030 年市場規模將達到 262 億美元。