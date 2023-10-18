「鉅亨買基金」APP下載突破10萬大關

國內第一個以買基金為設計主題的 APP 正式宣告破 10 萬下載！這款由國內最大民營基金平台「鉅亨買基金」於 2021 年打造的買基金 APP，主要鎖定投資人對行動裝置的需求，並且結合鉅亨網新聞資源與鉅亨投顧專業，打造一個從商業情報到趨勢分析，乃至於基金篩選與追蹤，並且整合基金下單交易的 APP。由於採一站式管理方式，更能幫投資人省時又省力。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，能打造並見證台灣第一個跨系列基金交易 APP 突破 10 萬下載，是鉅亨團隊長期專注客戶體驗的重要里程碑。張榮仁引述蘋果前首席設計師 Jony Ive 的說法，「無論我們開發什麼產品，我們都會盡最大努力使產品變得簡單易用，因為人們天生青睞簡單易用的產品。」他進一步解釋，資訊不是愈多愈好，而是盡力以減法思考，去提供「有用」的資訊與良好的操作體驗。

鉅亨買基金的交易 APP 主打「隨時隨地，買好基金」，除了鎖定投資人對行動裝置的需求，今年更升級服務，推出業界首創帳戶管理服務「Fund 口袋」，投資人可依個人投資目標、需求、喜好或是習慣，進行資產分類及歸納；還可設定投資目標金額並追蹤達成率，更容易掌握每個口袋的投資狀況。

另一方面，投資人透過鉅亨買基金 APP 也可以觀察個人各天期的資產變化，投資績效與資產累積一目瞭然。投資人若已經購買多種不同類型的基金，從「投資儀表板」也能清楚掌握資產現況，隨時提醒自己承擔的風險，進而規劃更合宜的資產配置。

隨著投資人自主理財意識抬頭，以及三年疫情對金融交易數位化的推波助瀾，基金交易加速由實體轉為線上，也帶動基金交易平台業務近年大幅成長。以「鉅亨買基金」為例，截至今年 9 月底，過去一年國內的境內外共同基金總規模成長 11%，而鉅亨買基金的基金總規模則成長超過 32%，並持續創新高。

循著電商產業持續擴大版圖的發展軌跡，線上基金平台因便捷好用、中立客觀，以及成本低廉等優勢，將帶動基金版圖從銀行通路持續往基金平台移動。張榮仁強調，未來「鉅亨買基金」更會一如既往，從使用者體驗的角度思考，強化「更好下單」、「更好管理」、「更好追蹤」三大信念，將從原本的基金超市，進化為線上投資的陪伴者與引導者，持續優化國人的基金投資體驗！

「鉅亨買基金」APP 服務優勢

服務優勢 功能特性 Fund 口袋 業界首創，可提供客製化命名與描述，輕鬆打造專屬個人理財秘書 總資產變化圖 有效檢視投資組合，方便關注資產變化與個人績效 投資儀表板 迅速掌握持有資產現況，有利評估風險並規劃更好的資產配置 有用資訊 一網打盡自有研究中心報告與國內外財經新聞

資料來源：鉅亨買基金；資料日期：2023/10/16

警語

依金融消費者保護法最新相關規定，為提供投資人更好的投資服務，本公司施行「投資屬性評估」程序，您於鉅亨買基金網站完成「投資風險適合度」評估，本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次，若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。

基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。

外幣計價之基金，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

各基金所採用之「公平價格調整」（或「反稀釋」）、短線交易及「價格調整機制（或「擺動定價」）」等機制，相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。

各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱投資人須知／基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。

有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，投資人可至公開資訊觀測站 (https://mops.twse.com.tw) 或基金資訊觀測站 (https://www.fundclear.com.tw) 中查詢。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。

本基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定。

投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之 20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。

基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考。

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