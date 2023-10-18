比亞迪發布財報預告 第3季淨利暴增101%

中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 周二（17 日）發布財報預告，預估第 3 季歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣（下同）95.46 億 - 115.46 億元，年增 67%-101.99%。

據《澎湃新聞》報導，比亞迪預測，第 3 季扣除非經常性損益後的淨利潤為 86.05 億 - 105.05 億元，較一年前激增 61.29%-96.9%；基本每股收益預計為 3.29-3.97 元 / 股。

今年 1-9 月來看，比亞迪預測歸屬於上市公司股東的淨利潤為 205 億 - 225 億元，同增 120.16%-141.64%；預計扣除非經常性損益後的淨利潤為 183 億 - 202 億元，驟增 118.78%-141.49%；基本每股收益預計為 7.06-7.74 元 / 股。

此前比亞迪公布的半年報顯示，今年前六個月，營收為 2,601.24 億元，年增 72.72%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為 109.54 億元，暴增 204.68%。

比亞迪表示，第 3 季新能源車行業延續良好成長勢頭，公司新能源車銷量持續創下歷史新高，穩居全球新能源車銷量第一。

「儘管第 3 季行業競爭加劇延續，公司憑藉不斷提升的品牌力、持續擴大的規模優勢和強大的產業鏈成本控制能力，公司盈利持續向好，展現了強大的韌性。」比亞迪說。

比亞迪的產銷快報顯示，今年前三季累計乘用車銷量為 207.02 萬輛，較去年同期增長 76.14%。

值得注意的是，比亞迪在整體銷量超越特斯拉後，純電動車型銷量也逼近特斯拉。今年第 3 季，比亞迪乘用車銷量為 82.21 萬輛，其中純電動車型銷量為 43.16 萬輛，而特斯拉第 3 季交車量為 43.51 萬輛，兩者差距僅 3,500 輛左右。

東吳證券在研究報告中指出，新車型上市，加上出口貢獻增量，預估比亞迪 2023 年銷量將成長 60% 以上至 300 萬輛。東吳證券並認為，2024 年和 2025 年是比亞迪的產品大年，銷量分別將達到 400 萬輛和 500 萬輛。