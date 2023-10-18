Lucid Q3交車量低於預期 股價下挫5%

豪華電動車製造商 Lucid Group (LCID-US) 周二 (17 日) 公布，第三季交付 1457 輛 Air 轎車，該業績難以安撫市場，引發投資者擔憂其市場需求，Lucid 股價應聲下挫約 5%。

根據 FactSet 調查，分析師此前預估 Lucid 第三季交車量約 2000 輛電動

車。Lucid 第二季交付 1404 輛、去年第三季則交付 1398 輛。

Lucid 周二下挫 5.3%，收每股 5 美元。Air 雖然頗受好評，但高昂的售價昂令人擔憂市場需求，該股今年迄今已約下挫 26%。

該公司表示，Airs 第三季 產量達 1550 輛，還有「超過 700 輛」車輛正運送到沙烏地阿拉伯的新工廠進行最終組裝。與其相比，第二季 Airs 產量 2173 輛、去年第三季 Air 產量 2282 輛。

Lucid 背後主要投資方為沙烏地阿拉伯政府，而沙國政府去年同意在接下來 10 年內採購至少 5 萬輛 Lucid 電動車，另外還可增購最多 5 萬輛。Lucid 預期今年年底前會開始向其交付。

Lucid 沒有更新全年產量預期，此前該公司 5 月預期、8 月重申今年產量「超過 1 萬輛」。 截至 9 月底，Lucid 今年生產了 6037 輛電動車，不含季末轉運至沙烏地阿拉伯的數量。

截至第二季末，Lucid 擁有 62.5 億美元的可用流動資金，其中包括 55 億美元的現金和剩餘的可用信貸額度，財務長 Sherry House 當時表示，這些資金足以供應公司運作至 2025 年。

Lucid 將於 11 月 7 日美股收盤後公布第三季財報。