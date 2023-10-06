電動車製造商Lucid每輛車虧損33.8萬美元 讓投資人望而卻步

美國兩家最著名的電動車新創公司的命運截然不同，華爾街正在選邊站，而且不是站在 Lucid Group Inc. (LCID-US) 這邊。

該股股價近期觸及歷史新低，今年以來下跌近 25%。而同期皮卡製造同行 Rivian Automotive Inc. (RIVN-US) 的跌幅只有 1%。

業務表現更反映出深層的差異。彭博智庫估計，Lucid 今年每生產一輛車將耗費 33.8 萬美元。該公司 8 月時仍預計 2023 年將生產至少 1 萬 輛車。分析師過去 6 個月對該公司 2023 年的平均銷售預期已大減近 50%。

相較之下，Rivian 每生產一輛車約虧損 11 萬美元，預測今年全年產量為 5.2 萬。分析師對其 2023 年銷量的平均預期調升約 5%。

製造汽車是一個資本密集型過程。這就是為什麼 Lucid 和 Rivian 的財力雄厚的支持者：沙烏地阿拉伯支持 Lucid，而亞馬遜 (AMZN-US) 支持 Rivian；幫助他們取得比其他電動車新貴更高的估值。

但在利率長期走高和流動性收緊之際，這種情況恐怕只能到此為止。Rivian 計畫發行 15 億美元的可轉換債券，該公司周四 (5 日) 股價大跌 23%。