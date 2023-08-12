同為初創電動車股 券商喊買Rivian、賣Lucid

電動車初創公司 Lucid Group (LCID-US) 評級遭下調導致其股價下跌，但同家券商上調其同業 Rivian Automotive (RIVN-US) 卻未能推漲 Rivian 股價。

Exane BNP Paribas 分析師 James Picariello 周五 (11 日) 將 Lucid 股票的評級自「續抱」下調至「賣出」，目標股價從 6.50 美元下調至 5 美元。同日，他將 Rivian 股票評級自「續抱」上調至「買進」，目標價自 24 美元提升至 30 美元。

Lucid 股票受到打擊，周五下跌 2.06%，收每股 6.64 美元；但 Rivian 股票也同樣下跌，收低 1.55% 至每股 21.57 美元。周五美股大盤多空交錯，道指收高 0.3%，但 S&P 500 指數和那斯達克指數分別收低 0.11% 和 0.56%。

Picariello 的觀點似乎呼應華爾街其他分析師。追蹤 Lucid 股票的分析師中僅 31% 給予「買進」評級。S&P 500 指數成分股平均買進率約 55%。

然而，由「續抱」降至「賣出」不會改變買進率，而是改變賣出率。追蹤 Lucid 股票的分析師約 23% 給予「賣出」評級。S&P 500 指數成分股平均賣出率約 6%。

分析師平均目標價約為每股 7.75 美元，意味近期股價約有 17% 上漲空間。

追蹤 Rivian 股票的分析師中約 58% 給予「買進」評級。分析師平均目標價約每股 27.50 美元，隱含漲幅約 27%。

最近的生產和交付表現可能是評級變化的原因。

Lucid 今年第二季交付 1404 輛車，較前季 1406 輛車的成績下降，該公司計畫今年生產 1 萬輛。Rivian 第二季交付 12640 輛車，較前季 7946 輛的交付成績進步，且該公司今年預期產量超過 5 萬輛。

儘管存在差異，Lucid 和 Rivian 的價值大致相同。Lucid 的市值約為 120 億美元，而 Rivian 市值為 130 億美元。但若依照 Picariello 的價格計算，Rivian 價值約為 180 億美元，Lucid 僅約為 90 億美元。

