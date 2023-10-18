〈紐約匯市〉美9月零售銷售強勁 DXY登盤中高點後翻黑

在數據顯示美國 9 月零售銷售增幅超出預期後，美元兌主要貨幣走勢分歧，兌日元上漲，兌歐元則收低，投資人同時關注本周的聯準會 (Fed) 官員發言。

周二 (17 日) 紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.04%，至 106.20。

美國商務部公布 9 月零售銷售月增 0.7%，高於 Dow Jones 預期的 0.3%，主要受惠於汽車、餐廳和酒吧消費成長。數據公布後，美元指數一度升至盤中高點，隨後回落翻黑。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，關於第四季美國經濟放緩的想法，是以消費者削減支出為基礎，但截至第三季的支出表現依舊強勁。

LPL Financial 首席經濟學家 Jeffrey Roach 則說：「即使銷售表現良好，美國消費者仍面臨一些阻力。」他認為投資人必須深入研究零售銷售數據，以便能更好地了解消費體質，而貸款使用增加和拖欠的初步跡象，可能會削弱部分樂觀情緒。

其他數據顯示，即使汽車業罷工限制產量，美國 9 月工業生產成長率仍超出預期，月增 0.3%。

投資人密切關注本周的 Fed 官員談話，包含 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周四的發言，以便獲取有關利率政策的進一步線索。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 周二表示，長期借貸成本上升正在為需求帶來下行壓力，但目前還不清楚這會如何影響兩周後的利率決策。

Fed 官員即將在 10 月 21 日進入靜默期，並在 10 月 31 日至 11 月 1 日召開為期兩天的政策會議。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨交易員預估今年升息的可能性為 43%，但下月升息的可能性只有 12%。

歐元兌美元小漲 0.16% 至 1.0575 美元。日元兌美元盤中升至一周高點後，尾盤回落至 150 關卡附近，截稿前貶 0.16%，至 1 美元兌 149.77 日元。

稍早報導指出，日本銀行 (央行) 正考慮調升 2023 和 2024 財政年度的核心消費者物價指數 (CPI) 預測，並維持 2025 財政年度通膨前景不變，消息一度帶動日元升至一周高點。

因經濟數據打壓升息預期，英鎊和加幣同步走低。英鎊貶逾 0.2% 至 1.2179 美元，加幣貶近 0.3% 至 1.3645 加元兌 1 美元。

加拿大公布 9 月通膨年增率意外放緩至 3.8%，核心通膨也有所降溫，令分析師調降央行下周再度升息的押注。另一方面，英國公布勞工平均薪資成長放緩，職位空缺也下滑，勞動力市場浮現降溫跡象。

紐幣下跌 0.2% 至 0.5895 美元，周二數據顯示紐西蘭第三季通膨率觸及兩年低點，使央行在 11 月進一步升息的預期受到打壓。

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