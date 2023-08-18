美國大型零售商齊發警告：消費疲軟跡象浮現

儘管美國消費者仍持續在消費，但多家美國大型零售商仍警告，如今的盛況可能將要消退。

美國大型零售商沃爾瑪 (WMT-US)、Target(TGT-US) 和 Home Depot(HD-US) 的第二季財報獲利均超過華爾街預期。但同時也出現疲軟跡象，零售業高層都在財報會議上表達對今年剩餘時間的擔憂。

目前消費者對大件商品和非必需品的興趣仍未恢復，拖累 Target 和 Home Depot 的銷售。此外，高層警告，利率上升和學生貸款償還等新壓力可能會在下半年削弱消費者信心。

沃爾瑪執行長 Doug McMillon 在與分析師的電話會議上稱，就業、薪資和部分通膨放緩有助消費，但能源價格上漲、學生貸款支付恢復、借貸成本上升、貸款標準收緊以及超額儲蓄的減少，意味著家庭支出預算仍然面臨壓力。

事實上，疫情期間過剩儲蓄和勞動力市場緊俏帶來的薪資上漲在一段時間內持續刺激買氣。但隨著儲蓄逐步減少、信貸收緊，消費者開始轉向更多的借貸。McMillon 擔心的學生貸款償還將於 10 月份恢復，這將打擊數百萬家庭的消費能力。

這對 Target 來說也是一個很大的風險，消費者不那麼活躍對該公司的影響可能是最顯著的。 由於服裝、家居用品和電子產品等品類的需求下滑，該零售商的銷售額出現近 7 年來的最大跌幅。儘管第二季利潤表現強勁，但該公司下調了全年獲利預期，並強調前景審慎。

Home Depot 的總交易量也出現下降，大件商品 (例如庭院家具和大型電器) 的銷售疲軟。該公司執行長 Ted Decker 表示，對嚴重衰退的擔憂已基本消退，但在疫情後，部分購物者將更多支出從商品轉向服務。