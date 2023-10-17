〈財報〉地緣政治緊張 武器製造商洛克希德馬丁銷售上升

洛克希德馬丁公司 (LMT-US) 周二 (17 日) 公布的第 3 季營收成長，因地緣政治緊張局勢刺激了對其軍事裝備的持續需求。

總部位於馬里蘭州的洛克希德公司公布，截至 9 月 24 日當季每股淨利為 6.73 美元，而去年同期為每股 6.71 美元。淨銷售額成長約 1.78% 至 168.8 億美元。

該公司股價在周二盤前交易下跌約 1.5%。

持續進行中的烏克蘭戰爭促使人們補充武器和彈藥，如肩扛式飛彈、火砲和其他武器，為美國國防公司提供了利潤豐厚的五角大廈合約。

事實證明，洛克希德與國防企業 RTX (RTX-US) 合作生產的導引多管火箭系統和標槍反坦克飛彈等武器，對烏克蘭的戰爭努力至關重要。

然而，洛克希德的航空業務仍然受到與疫情相關的勞動力和供應鏈中斷的阻礙。該業務主要生產先進的 F-35 戰鬥機。

洛克希德公司營運長聖約翰表示，「我們仍然在一些關鍵項目上保持進度，」例如「處理器組件、固體火箭引擎、鑄件和鍛件」。

因此，其規模最大的航空部門銷售額第 3 季下降了 5.2%。

該公司上個月因供應商延誤而削減了 F-35 噴射機全年交機目標，但周二重申 2023 年的財務目標不變。

製造高機動砲火箭系統的飛彈和火控部門收入為 29.4 億美元，較去年同期成長 3.8%。