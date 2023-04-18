〈財報〉地緣政治推動軍事需求高漲 洛克希德馬丁業績超過預期

雖然零件和勞力短缺，但美國武器製造商洛克希德馬丁公司 (LMT-US) 周二 (18 日) 發布的第 1 季業績超過華爾街目標，原因是不斷升溫的地緣政治緊張局勢刺激了美國和國際客戶的需求。

歐洲、南中國海和印太地區日益緊張的局勢，導致洛克希德的 F-35 戰鬥機、導彈和其他防禦設備的訂單增加，推動當季淨銷售額達到 151.3 億美元，高於預期的 150.3 億美元。

美國五角大廈 2023 年 8580 億美元的國防預算也為洛克希德、雷神技術 (RTX-US) 和諾斯羅普格魯曼公司 (NOC-US) 等美國國防公司贏得多項合同。這些公司將美國國防部視為最大客戶。

根據 Refinitiv 的數據，洛克希德公司截至 3 月 26 日的第 1 季調整後每股獲利為 6.43 美元，超過分析師預期的 6.06 美元。

本季澳大利亞表示將以約 19.6 億美元的價格，向美國購買 40 架洛克希德公司製造的黑鷹軍用直升機，因應中國在印太地區存在的問題而增加國防開支。

洛克希德還完成一項向加拿大出售 88 架 F-35 噴氣式飛機的交易，該項目耗資 142 億美元，用於更換該國老化的戰鬥機機隊。

不過，由疫情引起的供應鏈問題仍在影響 F-35 的產量，導致該公司最大的航空部門本季銷售額下降約 2.1% 至 62.7 億美元。

截至本季末，洛克希德積壓訂單也從 2022 年底的 1500 億美元降至 1451 億美元。

該公司重申其全年財測，預計淨銷售額在 650 億美元至 660 億美元之間，獲利在每股 26.6 美元至 26.9 美元之間。