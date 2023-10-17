聯發科攜手達發 搶進美國家用固網市場

美國電信商 Lumen Technologies(LUMN-US) 今 (17) 日宣布，攜手聯發科 (2454-TW)、達發 (6526-TW) 以及 AXON Networks，推出支援 Wi-Fi 7 的設備，開啟無線連接新時代，預計今年底前在特定市場推出，搶攻北美家用固網市場。

Lumen 旗下品牌 Quantum Fiber 主要提供家用 Wi-Fi 7 設備，並指出 Wi-Fi 7 是業界最新、最先進的技術，將提供卓越的客戶體驗，包括更快的速度、更低的延遲、更高的傳輸容量、更好的可靠性與安全性。

Lumen Mass Markets 總裁 Maxine Moreau 說，Quantum Fiber 提供的 Wi-Fi 7 是業內最快、最可靠與最安全，尤其在萬物互聯的世界中，如閃電般快速且可靠的連接品質是公司首要任務，公司處於 Wi-Fi 技術創新的前沿。

Maxine Moreau 看好，此次投資將有助 Lumen 在 Wi-Fi 領域持續創新，並將自己定位在無線市場的領導者，預計今年第四季在特定市場推出支援 Wi-Fi 7 的設備，並在明年初推向全國。

聯發科副總兼智慧聯通事業部總經理許皓鈞表示，聯發科一直致力推進無線連網，提供 Lumen 使用卓越的 Wi-Fi 7 技術，此次推出新設備採用聯發科 Filogic 平台與達發 10G PON 技術，展示 Wi-Fi 7 全部潛力，為消費者和企業提供新應用和體驗。

達發執行副總王博民表示，達發 10G PON 平台和高性能處理器技術，使 Wi-Fi 7 高速功能成為可能，很高興 Lumen 將技術創新轉化為競爭優勢。

AXON Networks 首席執行官 Martin Manniche 說，公司是面向全球運營商的解決方案供應商，透過與 Quantum Fiber 合作，將下一代 Wi-Fi 推向市場。

Lumen 補充，Wi-Fi 7 設備功能、定價等相關資訊將在未來數個月內提供。