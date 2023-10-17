iPhone 15初期銷售不佳 蘋果CEO庫克意外訪中

蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克意外訪問中國，並在行程活動中為遊戲玩家加油，凸顯出這家 iPhone 巨頭面臨日益嚴峻的挑戰，中國市場對它的重要性。

遊戲玩家聚集在中國西南部成都的蘋果專賣店玩《王者榮耀》；這是一款由中國科技巨頭騰訊旗下 TiMi Studio 開發的遊戲。

庫克在中國社交媒體服務微博上發表的一篇文章中表示：「充滿動感的《王者榮耀》從成都開始，現在已經在 App Store 上風靡全球。」

庫克還發布了一段自己在比賽中為玩家加油的影片。《王者榮耀》是中國最大的手機遊戲之一，也是蘋果應用商店在中國的重要收入來源。

蘋果旗艦智慧型手機 iPhone 15 上市不到一個月，華為正試圖在行動市場捲土重來。

Counterpoint Research 在周二 (16 日) 報告中表示，iPhone 15 系列在中國上市前 17 天的銷量較 iPhone 14 下降 4.5%。

中國科技巨頭華為上月悄悄推出一款包含高階半導體和 5G 連線功能的智慧型手機。

華為曾是中國最大的智慧型手機製造商，也是蘋果最大挑戰者，但在美國制裁使其無法獲得競爭所需的關鍵技術後，華為的全球排名跌至第六位。

但 Jefferies 分析師周一 (16 日) 發布一份報告，宣稱華為已超越蘋果，成為中國第一大智慧型手機製造商。

Counterpoint Research 副總監 Ethan Qi 表示：「對於蘋果來說，可以肯定的是，這是一個艱難的開始，這是由多種因素共同造成的。」

Qi 將蘋果面臨的挑戰歸因於消費者信心不佳、iPhone 15 的性能比 iPhone 14 差，以及高階智慧型手機市場的競爭加劇。

Qi 表示：「所有這些因素交互作用，讓蘋果在 iPhone 15 銷售的頭幾周失去一些光彩。」