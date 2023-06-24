美國商界領袖週五 (23 日) 赴白宮與印度總理莫迪 (Narendra Modi) 會面了一個多小時，討論在印度投資的機遇和挑戰。

印度總理莫迪 21 日至 24 日將赴美進行國是訪問，這是他 2014 年上任以來，本週首次對美國進行的國是訪問。除了和美國總統拜登和其他高官政要會面，印度總理莫迪週五也和科技巨頭領袖會面。

會議結束後，蘋果執行長庫克向外媒透露，印度代表著一個「巨大的機會。」當被記者問及蘋果是否持續在印度擴張時，庫克提到蘋果今年早些時候在印度開設的兩家門市。

蘋果庫克會莫迪 讚「印度是巨大的機會」 (圖：REUTERS/TPG)

白宮表示，Google 將與印度科學研究所合作，為人工智慧 (AI) 模型開放語音數據的原始碼。

OpenAI 執行長 Sam Altman 也在華盛頓參加了此次活動。兩名消息人士表示，Altman 和莫迪討論了 AI 領域合作的機會。

風投公司 General Catalyst 執行長 Hemant Taneja 也出席白宮會議。在此之前，Taneja 向媒體透露他打算在簡化美國和印度之間技術轉讓規則的努力上達成一致。

印度已經超過中國，成為世界上人口最多的國家。美國與中國的關係在過去幾年變得越來越緊張。美方希望印度成為戰略夥伴，形成制衡中國的力量，莫迪正尋求增加印度在世界舞台上的影響力。

美光科技 (MU-US) 和應用材料 (AMAT-US) 等大型半導體公司以莫迪訪美為契機，宣布對印度進行重大投資。隨著更廣泛的晶片業尋求使其供應鏈多元化的方法，美光計劃在印度建設價值 27.5 億美元的半導體封測廠，應材在印度建立一個新的半導體商業化和創新中心。

科林研發 (LRCX-US) 已在印度開展培訓計畫，培訓 6 萬名工程師，因為在印度招聘員工時，獲得高技能勞動力和過時的勞動法是美企當前面臨的挑戰。

美國前駐印度大使 Kenneth Juster 表示，印度已經承諾放寬外國公司在印度開展業務的程序。