與蘋果合作Apple Card損失慘重 傳高盛尋求退出消費貸款業務

據《華爾街日報》報導，高盛 (Goldman Sachs)(GS-US) 在 Apple Card 上遭受了巨額虧損，一位未具名的高盛高管表示：「我們本不應該簽署相關合約，這是一個錯誤」。

報導稱，高盛正在尋求退出消費貸款業務，這可能會對 Apple Card 和相關儲蓄帳戶產生影響。

報導指出，高盛的幾位高階主管希望公司放棄剩餘的消費貸款產品—即與蘋果 (AAPL-US) 以及通用汽車 (GM-US) 信用卡提供的產品。 據稱，目前尚未做出最終決定，不過當高盛周二 (17 日) 發布財報時，公司對消費產品的未來可能會變得更加清晰。

歷史上，高盛一直是透過為企業、金融機構和政府提供金融服務從而獲利，高盛與蘋果合作推出 Apple Card，是其進軍消費者貸款業務的第一步，但這一步並不成功。

涵蓋這些產品和 GreenSky 的業務部門，已經損失了數十億美元。GreenSky 是一家「先買後付」的公司，高盛去年以約 22 億美元的價格收購了這家公司，目前正在虧本出售。

同時，高盛與監管機構發生了衝突。消費者金融保護局已對高盛對信用卡帳單錯誤和退款的處理進行調查。與其他發卡產品不同，Apple Card 帳單在每個月初發出。據說這為處理投訴和計費問題的高盛客戶服務人員帶來了更大的壓力。

報導稱，如果高盛無法減少信用卡費用，它可能會嘗試出售蘋果和通用汽車的合作關係。有鑑於客戶已將數十億美元存入蘋果儲蓄帳戶，這種處理方式預計難度不低。

《華爾街日報》指出，如果高盛設法讓另一家銀行接管與蘋果的合作關係 (包括那些巨額儲蓄帳戶)，這家金融公司可能不得不籌集高昂的緊急資金，來彌補任何缺口。

據稱，高盛已與美國運通 (AXP-US) 就接管其消費產品事宜進行了談判。 然而，據指出，美國運通對 Apple Card 的丟失率，以及高盛一直試圖補救的其他因素表示擔憂。