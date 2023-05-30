〈台北國際電腦展〉系微瞄準資料中心市場 推全新BIOS方案

BIOS 大廠系微 (6231-TW) 今 (30) 日宣布，針對未來資料中心和高效能運算 (HPC) 設計，推出優化軟體與 BMC 解決方案。

系微指出，自家 UEFI BIOS 能提供最新伺服器平台優化和超前部署的技術支援，讓資料中心和 HPC 系統設計者充份運用業界最新的加速性能、效能、可擴展性和安全性功能，預期這些強化功能創造出穩固平台，應付日新月異的產業動態與嚴苛的工作負載需求。

系微最新軟體解決方案新增一項正在申請專利的全新安全技術支援，稱為 Firmware Attack Control Technology (FACT)，為業界前所未見的安全功能，該創新功能強化全面防禦設計的安全性，為平台打造額外的防禦層。當 BIOS 受到攻擊時，FACT 會通知用戶和系統管理員，以便採取適當的應對措施，降低韌體被攻擊的影響。

此外，系微 OpenBMC 韌體解決方案 Supervyse OPF 功能齊全，專為滿足資料中心、企業和超大規模雲服務運算應用需求而量身打造，藉由支援 Intel、AMD 和 NVIDIA 伺服器平台，以及具備包括 Redfish、RAS、平台韌體保護與恢復 (PFR) 能力、硬體可信任根 (HWRoT) 等廣泛功能，系微 Supervyse 系列產品擁有全方位的 OpenBMC 技術，能提供世界一流的工程團隊支援和持續為產品與服務改進，這些都是一個值得信賴的合作夥伴致力於為客戶實現的承諾。

首席技術長兼韌體安全信任總監 Tim Lewis 表示，系微的 InsydeH2O UEFI BIOS 產品透過其安全設計、以安全為導向開發，並採用最新安全技術，已能為資料中心提供全面性的保護，進而降低韌體被成功攻擊的可能性。

Tim Lewis 補充，系微全新 FACT 安全技術對於我們的伺服器客戶來說是一個非常重要的功能，它提供額外的防禦層，可以有效減低軟體攻擊帶來的影響。