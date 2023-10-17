澳洲央行：若通膨比預期更久 可能需收緊政策

澳洲央行公布十月份的貨幣政策會議紀要，重申可能需要進一步收緊政策。

周二 (17 日) 公布的會議紀要顯示，央行在升息和按兵不動之間艱難抉擇，最終因維持現狀的理由「更為有力」，而放棄升息，但透露更多鷹派訊息。

澳洲央行擔心，自 2022 年 5 月以來累計達 4 個百分點的升息幅度，可能會導致經濟放緩程度超過預期。政策委員指出，政策傳導具有滯後性，同時指出借貸成本上升已經開始使需求與供應保持一致。

但央行同時認為，如果通膨需要太長時間才能恢復到目標水位，它準備進一步收緊貨幣政策。

澳洲央行會議紀要公布後，澳元兌美元短線走高，延續了周一的反彈勢頭。不過中東地緣政治緊張局勢，繼續給澳元帶來了不利的環境。

在 Michele Bullock 擔任總裁的首次會議上，經濟學家和交易員抓住了會議紀要中的一個新句子，認為董事會對通膨控制未達預期的「容忍度較低」。

澳盛銀行 (ANZ Banking Group Ltd) 澳洲經濟主管 Adam Boyton 表示，會議紀要「比 9 月的會議紀要更加鷹派」。一旦 CPI 的漲幅令人不安，加上勞動力市場出現走強跡象，澳洲央行將會在 11 月升息。

月度就業數據將於周四公布，第三季通膨報告將於下周公布。 澳洲央行也將在 11 月 7 日的會議上，收到其工作人員對經濟的最新預測。

澳洲就業市場依然緊張，過去一年失業率徘徊在 3.4-3.7% 的範圍內。其他有關經濟的數據顯示出合理的推動力，商業狀況顯示具備彈性，職缺仍然很高。今年住宅房地產市場也出乎意料地強勁反彈。

澳洲央行表示，成員們指出，雖然房價上漲本身並不能保證政策收緊，但家庭財富的相關增長，可能會比目前假設的更多地支持消費，尤其如果住房成交量的回升速度快於預期，將加劇這一情勢。