汎德永業9月迎二大利多 國內最大保時捷中心將開出

豪華進口車領導車商汎德永業 (2247-TW) 在 8 月繳出營收創同期新高的成績後，9 月又將迎來新成長動能，汎德永業指出，保時捷豪華 SUV 全新 Cayenne 預計本月可大量到港，而斥資近 10 億元的台中保時捷中心也將於 9 月 20 日正式開幕，成為國內營業面積最大的保時捷中心。

汎德永業表示，保時捷品牌發表的主力車款全新 Cayenne，推出後市場反應十分熱絡，預計本月可大量到港，將進一步推動交車熱潮。

而汎德永業瞄準台中進口車消費市場，斥資近 10 億元打造台中保時捷中心將於本月 20 日正式開幕，成為目前台灣營業面積最大的保時捷中心，其樓地板面積高達 3295 坪，硬體規格也是亞洲第一，預期將能帶動大台中市場的保時捷賞車熱潮，並進一步提高汎德永業在中部的業績表現。

汎德永業也看好，隨著經濟規模效益發酵，維修保養業務將逐步放大獲利貢獻。

汎德永業 8 月合併營收 41.69 億元，月減 9.33%，年增 12.27%，為同期新高，汎德永業指出，依照目前訂單情況來看，BMW、Porsche 累積待交訂單數量仍多，預期下半年新車到港量將優於去年同期。

同時，BMW iX1 第四季推出全新 BMW i5 eDrive40 M Sport 與 i5 M60 xDrive 兩款車型，使 BMW 純電版圖更臻完整。