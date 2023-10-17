合勤控Q3每股賺0.79元 前三季EPS 2.67元

網通廠合勤控 (3704-TW) 公告自結第三季財報，稅後純益 2.9 億元，季減 4.6%、年減 62%，每股純益 0.73 元；前三季稅後純益 10.55 億元，年減 9.2%，每股純益 2.67 元，公司預估，第四季營運可望回升，全年則估持穩去年水準。

合勤控第三季營收 69.74 億元，季減 2.1%、年減 19.5%；毛利率 22.3%，季減 1.1 個百分點、年減 0.7 個百分點；營益率 3%，季減 0.7 個百分點、年減 5.3 個百分點。

合勤控第三季因通路、終端市場仍持續調整庫存，導致拉貨動能仍較緩；累計合勤控前三季營收 229.51 億元，年增 4.7%、毛利率 21.7%，年減 0.3 個百分點、營益率 4.4%，年減 0.9 個百分點。

不過，公司認為，隨著庫存調節告一段落、5G CPE 訂單增加、企業級網通設備緩步回溫，國防標案挹注等，預計第四季營運將自谷底回升，全年則可望持平去年水準。

在近期產品布局方面，合勤控旗下兆勤科技 (Zyxel Networks) 推出首款首款企業級 22Gbps (BE22K) WiFi 7 無線網路基地台，解決代管業者 (MSP) 及中小型企業(SMB)WiFi 緩慢擁塞、不易管理及使用安全問題等痛點。