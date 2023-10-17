和碩與輝達合作GH 200 AI伺服器 OCP峰會展示成果

電子代工大廠和碩 (4936-TW) 宣布，將參與今年的 OCP 全球峰會 (OCP Global Summit)，展示與輝達 (NVIDIA) 合作成果，包含使用輝達 GH200 Grace Hopper 超級晶片的 MGX AI 伺服器，以及搭載 A100、L40 等伺服器產品。

OCP 峰會於 10 月 17 日至 19 日在美國加利福尼亞州聖荷西市舉行，這也是和碩首次參與，除了輝達外，和碩也與超微 (AMD)、Ampere Computing 和英特爾 (Intel) 等展開合作，共同開發 AI 和高效能運算伺服器產品。

和碩表示，透過開放的機制分享產品規格，與 OCP 社區成員共同在雲計算和伺服器領域蓬勃發展，特別是在 AI 加速領域取得顯著進展。產品將著重於可升級性 (Upgradability)、可擴展性 (Scalability)、高效能運算 (High-efficiency computing) 和加速運算 (Accelerated computing)，與全球可持續發展 (Sustainability) 趨勢相一致。

此次和碩在 OCP 展出採用 NVIDIA MGX 2U 機箱設計的 AI 伺服器，配備 NVIDIA GH200 Grace Hopper 超級晶片，適用於運行在數據網路上的大規模 AI 和高性能運算 (HPC)，可處理高達 TB 計算等級的數據。

該伺服器結合了 NVIDIA BlueField-3 DPU 以建立軟體定義和硬體加速的雲基礎設施，該系統已經通過 NVIDIA AI Enterprise 軟體平台的認證，能提供企業級的安全性和穩定性，同時支援生成式人工智慧（Generative AI）工作負載。

另外，和碩也同步展出搭載 Ampere Arm 處理器的 AI 伺服器，可支援 4 個 NVIDIA A100 Tensor Core 顯卡、 以及使用 AMD Genoa 處理器的高性能伺服器，還有採用 Intel Eagle Stream 平台之雲存儲伺服器、通用伺服器等產品。