和碩啟動供應鏈低碳轉型 30家廠商響應

電子代工大廠和碩 (4936-TW) 近日舉辦「供應鏈低碳轉型啓動大會」，共 30 家夥伴代表參與，針對減碳目標及盤查工具凝聚共識。

其中，群創、景碩、燿華等 7 家供應商將與和碩共同達成兩年內減碳 1 萬噸 CO2e 的目標。另外，奇鋐、龍生工業、宏葉新技、建準、川慶科技等 23 家供應商，則將由和碩協助導入數位管理平台及碳盤查工具。

和碩表示，產業低碳轉型不僅將助力環境保護，更攸關是否可因應品牌客戶要求的商業競爭力，今年 5 月通過經濟部產業升級創新平台之「碳數據系統建置暨賦能供應鏈低碳轉型計畫」，響應政府以大帶小的政策理念，推動電子資訊產業供應鏈減碳。

除了運用自身研發優勢，協助供應商提升關鍵製程及廠務設備的能源使用效率外，和碩也將提供數位化碳管理工具，以利廠商彙整碳數據並分析碳排熱點，賦能供應鏈從知碳到減碳，邁向淨零排放。

和碩也藉由參與 CDP(碳揭露計畫)、RBA(負責任商業聯盟) 等國際組織，揭露減碳成果和發揮對供應鏈影響力。和碩表示，未來將持續致力於推動供應鏈低碳轉型，接軌政府的長期減碳目標，因應客戶要求，與供應鏈共同攜手邁向永續共好。

和碩 2022 年較 2021 年減碳達 14%，全球廠區再生能源總使用率將近 20%，並已於 2022 年 2 月簽署加入科學基礎減量目標倡議 (SBTi)，設定 2030 年碳排放量較基準年減量 42% 的減碳目標，與國際大廠的目標強度一致。