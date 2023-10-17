〈紐約匯市〉美元指數走低 市場關注Fed官員發言、中東情勢

美元指數周一 (16 日) 走軟。隨著鮑爾 (Jerome Powell) 在內多位聯準會 (Fed) 官員將在本周發表談話，市場密切關注有關利率政策的進一步線索，以及中東情勢。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.42%，至 106.20。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示，市場將關注明年經濟是否會再次加速，以及這是否會加劇通膨壓力。「市場越來越相信 Fed 已完成升息，但我們要看看地緣政治風險... 全球能源危機是否會讓整個冬天的通膨變得更複雜。」

隨著 Fed 即將在 10 月 21 日進入會議前的靜默期，多位官員將在本周發表談話，其中包含 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell)。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 表示，近期一連串經濟數據顯示部份物價持續存在壓力，但不可否認的是，美國通膨放緩是一種趨勢，而非暫時現象。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨交易員預估 Fed 今年再度升息的機率為 33%。

美國銀行 (BofA) 分析師 Athanasios Vamvakidis 和 Michalis Rousakis 上周指出，最近幾周以來，投資人一直逢高拋售美元，似乎對美元抱持懷疑態度。

上周貶至去年 12 月以來最低後，歐元周一升逾 0.5% 至 1.0559 美元。英鎊漲逾 0.6% 至 1.2213 美元。

對於以色列和哈瑪斯戰爭的不安情緒，令以色列謝克爾持續走軟，一度觸及 1 美元兌 4 謝克爾的心理關卡，為 2015 年來首見。在否認達成停火協議後，以色列軍隊周一繼續轟炸加薩。

以色列央行上周表示，將在公開市場出售高達 300 億美元的外幣，已維持匯價穩定，並為市場運作提供必要流動性。

美元兌日元持平在 149.51 日元，持續徘徊 150 關卡附近。一些交易員認為，一旦日元貶破該水準，日本當局出手干預的可能性將會增加。

日本財務省主管外匯事務的副大臣神田真人上周表示，在日元過度波動背景下，當局將在必要時將採取適當行動。他並稱，利率只是決定匯率的其中一項因素。

紐幣漲 0.7% 至 0.5923 美元，收復上周部分貶勢。隨著紐西蘭國會大選落幕，中右翼的國家黨 (National Party) 將與紐西蘭行動黨 (ACT New Zealand) 共同組建新政府。

波蘭幣一度升至 1 美元兌 4.2068 茲羅提，為 9 月 6 日以來最高。在部分官方結果和出口民調顯示，執政黨法律正義黨失去國會多數席次後，親歐盟的自由派反對黨預計於周一籌組下任政府。

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