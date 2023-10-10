通用汽車加拿大廠將與UAW聯手罷工

底特律汽車製造商通用汽車 (GM-US) 未能在周一 (9 日) 前就加拿大工會 Unifor 代表的約 4300 名工人達成臨時協議，因此罷工現在已成為通用汽車的國際問題。

加拿大汽車工人將與約 9200 名美國汽車工人聯合會 (UAW) 成員一起在通用汽車的兩家組裝廠以及 18 個零件和配送中心舉行罷工。美國的罷工自 9 月 15 日開始，規模不斷擴大。

加拿大安大略省的最新罷工將影響一家生產輕型和重型雪佛蘭索羅德卡車的組裝廠；生產用於雪佛蘭 Equinox 等多種車輛的部分 V-6 和 V-8 引擎；以及生產各種汽車和卡車零件的沖壓設施。

加拿大針對通用汽車發起罷工幾天前，Unifor 總裁派恩 (Lana Payne) 周五 (6 日) 表示，工會在臨時協議的一些「重要內容」方面遇到了通用汽車的「抵制」。

派恩指出，工人分類是該協議中的一個主要問題，該協議以工會與福特汽車 (F-US) 之間批准的協議為藍本。

她說，其他問題包括退休人員的全民健康津貼和未來的產品投資承諾。

Unifor 代表底特律汽車製造商 18000 名加拿大工人，其談判方式比美國同行更為傳統。加拿大工會正在分別與每家汽車製造商進行談判，並利用上個月首次與福特達成的協議作為通用汽車和克萊斯勒母公司 Stellantis (STLA-US) 的「模式」。

福特的 3 年協議包括每小時工資上漲高達 25%、重新啟動生活成本津貼以應對通貨膨脹、縮短工人達到最高工資的進度，以及其他新的或改變的福利。

該協議涵蓋福特加拿大工廠的 5600 多名工人，並獲得了 54% 投票工人的批准。