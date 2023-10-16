美國第三大連鎖藥局Rite Aid申請破產、嘉信理財今晚發布季報!!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 17 分)

■道瓊指數：上漲 30，漲幅 0.09% 至 33857。

■那斯達克 100 指數：下跌 -31.25，跌幅 -0.21% 至 15089.00。

■標普 500 指數：下跌 -2.00，跌幅 -0.05% 至 4355.25。

【今日總經數據】受以哈緊張情緒升溫，市場擔憂衝突將蔓延到邊境，今日亞洲股市普遍下跌，歐洲早盤也因緊張情勢主要經濟體全面開低。另外據調查顯示，歐洲央行要到 2024 年 9 月後才會降息，意味著將維持高利率直到明年下半年；嘉信理財今晚發布季報。

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二、美股盤前關注重點

1. Rite Aid 申請破產：Rite Aid(RAD.US) 為美國第三大連鎖藥局，週日根據美國破產法第 11 章申請破產保護。該公司受銷售下滑，再加上因稱其提供鴉片類非法止痛藥處方，而面臨一千多起訴訟，其最大的債權人包括製藥公司 McKesson Corporation 和保險公司 Humana Health，該藥局已籌集 34.5 億美元用於破產期間的運營，預計在此期間將繼續經營其商店並為顧客提供服務。

Rite Aid 擁有超過 45,000 名員工，近年來在與 CVS、Walgreens Boots Alliance 以及亞馬遜等規模較大的同行競爭中舉步維艱，具今年 6 月財報顯示，Rite Aid 手上的現金僅 1.335 億美元，而該公司長期負債為 33 億美元，這還不包括未決的鴉片類藥物訴訟，超出了公司資產價值近 10 億美元。近幾個月來，Rite Aid 已經關閉了幾家商店，並準備關閉數百家商店，自今年年初以來，Rite Aid 的股價已下跌近 80%。

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2. 輝達下一代 B100 將提前至明年 Q2 發布：具韓媒半導體產業人士消息，輝達 (NVDA.US) 原定於明年 Q4 發布的 Blackwell B100，由於需求快速增長，公司預期將發布日期提前至明年 Q2。SK 海力士將向輝達獨家提供第五代高帶寬內存 (HBM) 產品 HBM3E，公司原預定將在明年第二季進行質量測試，目前也提前至第一季度，一般而言，在通過質量測試 1~2 個月後，雙方將簽訂交貨方案。

3. 索尼擬收購萬代南夢，以應對微軟併購動視爆雪：索尼 (SONY.US) 旗下第一方遊戲工作室 Bend Studios 的前期開發者 AlexSmitk 昨日於 X 平台上爆料，聲稱索尼擬將收購萬代南夢以應對微軟併購動視爆雪。若索尼成功收購萬代，此將為索尼史上最大併購案，具體方案預期將於下一才年初 (約明年 3 月後) 公布。

4. 10 月 18 日標普 500 成分股納入露露檸檬和 Hubbell：標普 500 於近期宣布將於 10 月 18 日 (本週三) 將運動休閒時尚零售商露露檸檬 (LULU.US) 和 Hubbell(HUBB.US)納入標普 500 成分股中，取代動視爆雪和剔除製藥公司 Organon and Co.(OGN.US) (推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)