【量大強漲股整理】鴻海科技日即將到來，有哪些股票會受惠?

台股今日受美國科技股拉回影響下，台股震盪回檔，終場下跌 130.33 點，收在 16652.24 點，成交量 2344 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 156.59 億元；自營商同步提款 39.02 億元；投信逆勢挺台股，買超 16.02 億元；三大法人合計賣超 179.59 億元。

受到以巴衝突擴大，通膨疑慮升高，導致美國科技股拉回，台股今天下跌很正常，目前月線、半年線翻揚向上，量縮整理，美國重量級 CPI 數據公布告一段落，摩根大通、花旗集團及富國銀行財報優異、接下來超級財報週開始；在台股的重頭戲為 10/19，(2330-TW)台積電法說會，揭露第三季營運成果及後續展望；統計上市櫃公司 9 月營收呈現月增 9.5%， 基本面逐漸轉好；周三將持續留意黃仁勳出席 (2317-TW) 鴻海，科技日，將有機會帶動電動車、AI 股走強，還是可以樂觀看待後續選舉行情啟動，操作上選股重於選市。

個股部分，權值股，(2330-TW) 台積電，結束連五紅、跌幅 1.45%，(2317-TW) 鴻海，在平盤下游走、(2454-TW) 聯發科，盤中創波段高，來到 849 元；光纖族群今日則續強， (4908-TW) 前鼎、 (3363-TW) 上詮、 (8048-TW) 德勝、(4979-TW) 華星光 、(6442-TW) 光聖，有不錯的表現；(5439-TW) 高技，前三季營收 32.2 億元，年增 38.49%，上半年 EPS 2.72 元，今日大漲四元；

經濟日報冠軍股 (6442-TW 光聖) 大漲 + 6%、(5439-TW 高技)+4% 再創新高!

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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