〈以巴衝突〉末日博士羅比尼、摩根大通戴蒙 雙雙警告中東危機擴散風險

「末日博士」羅比尼 (Nouriel Roubini) 表示，全球金融市場低估了中東局勢演變成大規模衝突的風險，摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 也向自家員工警告，中東衝突有擴散到其他區域的連鎖反應。

羅比尼周四 (12 日) 說，投資人認為以色列將別無選擇、只能進入加薩走廊，並殲滅巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯 (Hamas)。目前市場只針對「基本情境」定價，也就是以色列占據加薩走廊，戰況激烈，但衝突大致仍獲得控制，並未擴大。

這位末日博士認為存在著伊朗和黎巴嫩加入的「不利情境」，若果真如此，波斯灣的石油供給將中斷，導致油價大漲、經濟衝擊巨大。這雖然不是基本情境，但確實有發生的風險。

無獨有偶，戴蒙周四也在致摩根大通員工的信件中，提及以巴衝突擴散的風險，他說，這波衝突可能升高「反猶太主義 (antisemitism) 和伊斯蘭恐懼症 (Islamophobia)」。

戴蒙擔憂這波衝突可能升高反猶太主義 (antisemitism) 和伊斯蘭恐懼症 (Islamophobia) 。(圖: REUTERS/TPG)

不過戴蒙強調，摩根大通和美國及國際政府組織都有密切合作關係，以確保員工安全無虞。摩根大通已經通知在以色列的 200 多名員工遠距工作。根據周四的信件，該銀行初步捐贈 100 億美元投入援助工作。