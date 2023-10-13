〈財報〉貝萊德上季獲利遠超預期 但資金淨流入下滑

貝萊德 (BlackRock)(BLK-US) 周五 (13 日) 發布的第 3 季獲利輕鬆超出預期，但淨流入大幅下降，導致這家全球最大資產管理公司的股價在周五盤前交易下跌 1%。

根據 LSEG 的數據，在強勁的投資諮詢費用幫助下，該公司調整後每股獲利為 10.91 美元，輕鬆超過分析師預期的 8.26 美元。

然而，該公司表示，當季淨流入從去年的 169 億美元降至 25.7 億美元，反映出費用較低的機構指數股票策略有 490 億美元淨流出，其中包括來自單一國際客戶的 190 億美元。

貝萊德第 3 季末管理資產 (AUM) 總額為 9.10 兆美元，高於去年同期的 7.96 兆美元，低於今年第 2 季的 9.4 兆美元。

執行長芬克 (Larry Fink) 在財報聲明中表示：「近 20 年來，客戶第一次獲得真正的現金回報，並且可以在重新冒險之前等待更多的政策和市場確定性。這種動態給行業和貝萊德第 3 季的資金帶來了壓力。」

對聯準會很快完成貨幣緊縮政策的希望，有助於緩解投資人對潛在衰退的擔憂。

但聯準會也表示將在更長時間內維持較高的基準利率，進而抑制正面情緒。

貝萊德表示，受有機成長以及過去 12 個月市場波動對平均資產管理規模和更高技術服務收入的影響的推動，貝萊德營收較上年同期增加近 5%，達到 45.2 億美元。