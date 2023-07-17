貝萊德將股票投票代理權擴大至散戶投資人

全球頂級資產管理公司貝萊德 (BLK-US) 表示，將為其最大的 ETF 美國散戶投資人提供代理投票選擇，藉以平息對該公司如何看待環境、社會和治理 (ESG) 問題的批評。

貝萊德一位代表表示，該公司將於周一 (17 日) 宣布，其 iShares Core S&P 500 ETF 的投資人將能夠針對一系列政策進行選擇，以確定該基金在企業股東大會上該如何投票。

散戶投資人持有該基金 3050 億美元資產的約半數。基金客戶將能在代理顧問機構股東服務公司和 Glass Lewis & Co 提供的投票方案中進行選擇，其中包括優先考慮氣候因素的投票計劃和針對保守派、有利於企業管理層的新 ISS 產品。

投資人將無法指定在特定企業股東會中投票。但該針對 2024 年代理財季的計畫仍然標誌著貝萊德在賦予投資人控制權方面所做的努力的重大擴展。至今該作法主要是針對機構客戶。

貝萊德投資管理全球主管馬傑德 (Joud Abdel Majeid) 表示，雖然許多客戶將依賴貝萊德繼續投票，但「根據我們作為投資經理人的信託義務，其他客戶希望選擇更直接地參與代理投票」。

包括道富銀行和先鋒集團在內的競爭對手都有自家委託代理投票方案。這三家公司管理的資產總計約 20 兆美元，在企業董事會代表強有力的聲音。

這三家業者拒絕採取一些環保活動人士尋求的化石燃料撤資等政策；但仍然面臨美國共和黨政界人士的批評，對它們的投票進行嚴格審查，並指稱它們參與行業環保工作等舉措可能構成勾串。