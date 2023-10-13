金融股財報季登場，富國銀行、花旗、摩根大通季報今晚揭曉!!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 14 分)

■道瓊指數：上漲 81，漲幅 0.24% 至 33877。

■那斯達克 100 指數：上漲 11，漲幅 0.07% 至 15326.00。

■標普 500 指數：上漲 8.25，漲幅 0.19% 至 4388.75。

【今日總經數據】美國 9 月 CPI 年增率意外持平於 3.7%，引發市場再度對升息的擔憂，昨日 10 年期美債殖利率升至 4.69%，再度對美股估值帶來壓力，昨日美股四大指數僅費半小幅上漲，其他三大指數同步收黑；今晚美股總經聚焦密大消費者信心指數及晚間 ECB 總裁拉加德演說。

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二、美股盤前關注重點

1. . 英國今批准微軟收購動視暴雪，最後一項阻礙被掃除：英國今日稍早批准微軟 (MSFT.US) 以 690 億美元收購動視暴雪(ATVI.US)，此併購案最後一個障礙解除。據英國競爭與市場管理局聲明中的文件顯示，隨著雲端遊戲市場的起飛，新協議將阻止微軟鎖定雲端遊戲領域的競爭，從而為英國雲端遊戲客戶保留有競爭力的價格和服務。

根據微軟在今年 8 月做出的最後的讓步，微軟將不會獲得動視現有 PC 和主機遊戲的雲端權利，也不會獲得動視未來 15 年內發布的新遊戲的雲端權利，相反，根據 CMA 的說法，這些權利將在微軟收購動視暴雪之前剝離給育碧娛樂。

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2. 特斯拉宣布德國工廠漲薪計劃：近期特斯拉 (TSLA.US) 遭德國公會指責特斯拉的薪酬低於同業水平 20%，對此，特斯拉表示將於 11 月調漲工人薪資，並強調去年薪資調漲 6%，特斯拉目前於德國工廠雇用了 11,000 名員工，並有意於明年進一步將電池及電動車產能再翻一倍。

3. 達美航空 Q3 季報優於預期，但展望不如預期，終場下跌 - 2.31%：達美航空 (DAL.US) 昨日盤前公布 Q3 季報，季度收入達 154.9 億美元，YOY 增長 10.8%，EPS 達 2.03 美元，高於市場預期的 1.95 美元。

受過際需求大增影響，第三季客運單位營收年減 1.5%，國內客運收入成長 6%，運力增加 11%，國內單位收入較去年同期下降 4%。隨著企業宣布重返辦公室舉措，商務旅行將持續改善，國際客運收入成長 35%，所有地區的利潤率均創歷史新高，跨大西洋航線收入成長了 34%。

展望未來，達美航空預期國內和跨大西洋的趨勢與去年一致，但見於中國的運力增長，因而太平洋和拉丁美洲的單位收入將略為放緩，因而預期 2023 財年 EPS 為 6~6.25 美元，市場預期為 6.01 美元；Q4 營收預期為 134 億~ 138 億美元，市場預期為 136 億美元，EPS 預期為 1.05~1.30 美元，市場預期為 1.09 美元。達美航空受展望不如市場預期影響，昨日下跌 - 2.31% 至 35.15 美元。

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